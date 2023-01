Puede el MP volver a solicitar orden de aprehensión cuando esta se niega

Columna: Sin Patear el Pesebre

Me comentaba un señor: Licenciado denuncié a un maestro que abuso de mi hija pero me dicen que es influyente adinerado y no iba a proceder la denuncia, logramos con mi abogado que lo consignara ante un juez de control, para que le giraran orden de aprehensión pero el juez la negó y me dijo mi abogado que ante la negatividad (como nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito) ya perdimos el asunto. ¿Usted qué opina?

Comentario Jurídico

Esto es totalmente falso el asunto no está perdido ya que el ministerio público está facultado para ejercitar nuevamente la acción penal. No significa que una persona se le esté juzgando dos veces por el mismo delito si la causa anterior no está concluida con sentencia firme, ya existe una jurisprudencia que nos dice, que cuando el Ministerio Público ejercita acción penal no obstante que en forma inicial se haya negado la solicitud del libramiento de la orden de aprehensión correspondiente, ello no quiere decir que no deba volverse a ejercitar allegándose más elementos de prueba, ya que la citada resolución de negativa no causa estado, de ahí que el representante social esté facultado para ejercitar de nueva cuenta la acción penal ante cualquier órgano jurisdiccional, sin que tal proceder signifique que a una persona se le esté juzgando dos veces por el mismo delito, pues para que se diera tal supuesto es menester que una de las causas esté concluida por sentencia firme.

Si se niega la orden de aprehensión el fiscal que la haya solicitado puede corregir los motivos por la que se negó y volver a solicitarla.





