Presidenta anticonstitucional en el Poder Judicial de Veracruz

Columna: Política a la veracruzana

Abril 13, 2022, 07:32 a.m.

Por: Paulina Ríos Fecha: Abril 13, 2022, 07:32 a.m.

En la casa de la justicia en Veracruz, ahí en el Poder Judicial, hay una magistrada presidenta ilegal. ¡Sí, así como ustedes lo leen! Ayer en sesión del Congreso del Estado se aprobó por mayoría el acuerdo rechazado por el PRI y por el PAN, para otorgarle dispensa de ley a la togada y que así -a pesar de cumplir los 70 años- continúe como presidenta hasta noviembre.

En sesión extraordinaria, la mayoría morenista avaló la excepción a la Ley, aunque la Constitución de aquella entidad establece que son causas de retiro forzoso cumplir los 70 años y como lo dijimos en otras ocasiones fue la propia magistrada que hoy -con el aval del Congreso y del Poder Ejecutivo- se aferra al cargo, quien lanzó de manera humillante a sus homólogos, al cumplir 70 años.

Una magistrada presidenta que genera todo, menos respeto; apenas el domingo fue exhibida en la plaza histórica de la capital veracruzana, al lado del gobernador y empleados del estado gritando "sí se pudo" tras la jornada de revocación de mandato. Con puño cerrado la magistrada gritaba en total apoyo a Morena y al Presidente, pisoteando así la autonomía y el respeto por el Poder Judicial.

Fue ayer, cuando la Junta de Coordinación Política del Congreso Local presentó el dictamen al pleno, sin la firma de los coordinadores del PAN y PRI y así, previo a someterlo a la aprobación, se argumentó que la permanencia de la funcionaria en el puesto era necesaria, pues su salida significaría designar a un tercer presidente o presidenta, en un mismo periodo que concluiría el próximo mes de noviembre.

Y aquí la crítica de diferentes barras y colegios de abogados por la intromisión del Poder Legislativo, toda vez que el Poder Judicial puede cambiar cuantas veces sea necesaria su administración sin que ello signifique afectación o justifique violar la ley, como ayer ocurrió con la magistrada Inés. A la aberrante justificación y exposición de hechos también se sumó que el Poder Judicial atraviesa una crisis económica y administrativa, motivo por el cual –según el "análisis jurídico" del Poder Legislativo – la salida de Romero Cruz podría generar un nuevo desorden.

En el dictamen aprobado ayer, donde se determinó la permanencia de la magistrada se estableció que éste será por el tiempo que le queda como presidenta y que concluirá el 30 de noviembre. Es decir -como bien lo han señalado los juristas- se violó la Constitución de aquella entidad, solo por capricho de una magistrada que desea permanecer 8 meses más al frente del Poder Judicial.

Así se configuran diversos delitos, entre ellos el abuso de autoridad y ejercicio indebido de la función pública, entre otros más que a Morena parece no interesarle. Tan no les interesa que apenas a finales del año pasado se concedió dispensa de ley también a la exdiputada morenista, Adriana Linares Capitanachi, para ejercer el cargo de Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, después de que ésta no solo atendiera temas partidistas, sino que incurriera en desacato en reiteradas ocasiones al desatender resoluciones de Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

Así hoy en Veracruz, se encuentran acontecimientos como una Presidenta del Poder Judicial anticonstitucional y una Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, que llega torciendo la ley. Para la justicia, legalidad y "Estado de Derecho" en Veracruz, todo ello es catastrófico y es una clara muestra de que, lo que menos interesa al partido en el poder es la legalidad.