Por qué no se va a construir el puente que une a la Riviera Veracruzana con Boca del Río

Enero 23, 2023, 07:15 a.m.

Por: Luis Humberto Tejeda Taibo Fecha: Enero 23, 2023, 07:15 a.m.

Al detonarse el boom inmobiliario en la llamada Riviera Veracruzana sin un sentido y visión realista de las comunicaciones terrestres que unen esa parte lejana y olvidada por el Ayuntamiento de Alvarado con Boca del Río, de inmediato se presentó un problema grave y es el hecho de que el puente que une a ambos municipios es de data antigua y pequeño.

A ningún desarrollador inmobiliario le ha interesado coadyuvar con los gobiernos federal, estatal o municipal para resolver este problema de tránsito en horas pico, todos argumentan que es deber de los gobiernos citados resolverlo y estos a su vez, dicen que no hay presupuesto.

Así las cosas, todo ha quedado sin una solución a fondo, si bien es cierto que en el Gobierno municipal del ex candidato del PAN a la gubernatura en su primer periodo de 2007 a 2010 se presentaron tres opciones muy razonables, ninguna de ellas fue viable económicamente hablando y no se concretaron desde luego.

La primera, proponía un puente panorámico que unía lo que es hoy el Foro Boca (no existía entonces) con el estero.

La segunda, era ampliar con un carril más por ambos sentidos el puente actual.

La tercera, era hacer un segundo piso en el puente existente con rampas en ambos sentidos.

Ninguna se concretó y por lo tanto dicho gobierno organizó un reordenamiento vehicular por la zona del centro de Boca del Río, que causó en su momento molestia, pero que ha servido de algo al menos con el tiempo.

Hoy y presente las condiciones políticas y económicas actuales, la construcción de esa obra no es del interés de nadie, o al menos no del interés del alcalde o la alcaldesa tanto de Boca del Río como de Alvarado, entiendo dirán lo de siempre... no hay presupuesto, pero tampoco ánimo, ni voluntad de gestionar ante la autoridad federal o estatal su realización.

La conclusión... es que, es una obra necesaria y urgente, pero que nadie realizará, al menos en un largo plazo de tiempo.

Aunque hay una versión menos conocida y oscura, que es el hecho de que a los municipios de Veracruz y Boca del Río, no les conviene porque detonaría toda la inversión comercial hacia la Riviera y eso a algunos que han apostado por invertir en la Zona Conurbada no les conviene.

