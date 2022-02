¿Por qué está agazapado el exalcalde Fernando Yunes?

Columna: En la mira

Febrero 21, 2022, 07:35 a.m.

Por: Silverio Quevedo Fecha: Febrero 21, 2022, 07:35 a.m.

Antes de culminar su encargo como alcalde de Veracruz el panista Fernando Yunes Márquez reiteró su intención de buscar la gubernatura en el 2024.

De hecho, la primera vez que lo hizo fue a principios del 2021 cuando incluso no sabía el futuro que le depararía a su hermano Miguel Ángel Yunes Márquez que no logró ser su sucesor porque fue inhabilitado por los tribunales electorales debido a que no cumplió a cabalidad con el requisito de la residencia.

El entonces edil aseguró, en diciembre del 2020, que a partir del 2022 estaría recorriendo los 212 municipios de Veracruz. Todo esto con miras a la gubernatura en el 2024.

Y obvio la sentencia en tribunales que no permitió al primogénito de la familia Yunes seguir participando fortaleció aún más al exsenador de la República en sus aspiraciones ya que se percibe como el "natural" de los azules para la sucesión.

No obstante, ya casi pasaron dos meses de que salió de su administración y expresidente municipal no ha asomado la cabeza para nada. Se dice que no sale ni a la esquina.

Es decir, su "precampaña de facto" no ha iniciado y por el contrario se sabe que se ha tenido que frenar porque su cuñada Patricia Lobeira ha encontrado varios detalles en la entrega recepción.

Por ejemplo, cuentan que en una reunión donde había cerca de 15 funcionarios el "primer damo" Miguel Ángel Yunes Márquez estaba muy enojado porque había descubierto unas "concesiones" que le dio su hermano al sindicato de Limpia Pública.

La queja se centraba en colonias irregulares donde se prestaba el servicio y los ingresos iban a parar en favor del líder Antonio Baxzi Mata con millonarios y jugosos dividendos, y quien se suponía que era aliado de la Cuatro T, que eso como diría Nana Goya: esa es otra historia.

Ahora resulta que mi hermano es un "blandito" exclamó el esposo de la alcaldesa, lo que generó que luego Fernando Yunes se enterara y tuviera que aclarar que al final hizo todo para que la familia ganara la elección.

Pero los detractores han ido más allá y advierten que el exalcalde porteño no se ha movido con rumbo al 2024 porque tiene miedo que en cualquier momento se le pueda girar una orden de aprehensión de parte de las Fiscalía General del Estado, la cual ha demostrado que hasta a los de "casa muerde".

Y es que al menos razones no le faltarán al ente procurador de justicia ya que la propia auditora general del Órgano de Fiscalización Superior, Delia González Cobos, reveló que en Veracruz ya tenía una denuncia penal por un presunto daño patrimonial de 10 millones de pesos que resultaron de la Cuenta Pública del ejercicio 2018.

A esa cantidad hay que sumarle que en el lapso 2019-2020 el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez acumuló otros 163 millones de pesos como daño patrimonial detectado por parte del ORFIS en sus respectivas cuentas públicas.

Ahí las razones por las que el exedil porteño se mantiene agazapado hasta el momento, pues tiene claro que jugar con "fuego" puede ser muy peligroso a estas alturas de su carrera política.

Y si le revisan aún más todos los jugosos negocios y concesiones que entregó durante el año electoral, seguro que le saltarán muchas cuentas más por saldar.

MUY EN CORTO

LA SOLEDAD DE YUNES Y LA DE LA 4T. En redes sociales y a raíz de la reciente visita de Cuitláhuac García a Soledad de Doblado, se han hecho críticas sobre lo que no hizo el exgobernador del PAN, Miguel Ángel Yunes Linares, oriundo de ese municipio, por "su pueblo". Y que en cambio la 4T ha "embellecido el lugar", no así el exmandatario.

"Nadie es profeta en su propia tierra" afirman en alusión a Yunes Linares y familia. Pero el político salió de esa región hace más de 50 años y aunque algunos familiares permanecieron un tiempo más, nunca se le vio interesado en presumir que era oriundo de Soledad de Doblado.

Como que estas críticas no le llegan por ningún lado al nativo de Soledad, siendo que su vida y familia, negocios y propiedades, los ha fincado en la conurbación de Veracruz y Boca del Río en primera instancia, y presuntamente en el extranjero el grueso de las mismas. Así que seguramente para Yunes estos comentarios "ni fu ni fa".

Fue este sábado cuando Cuitláhuac García se hizo presente en Soledad de Doblado para presidir la ceremonia de conmemoración de los Tratados de Soledad en su 160 aniversario, al lado de la alcaldesa Arantxa Zamitiz Sosa, por cierto, emanada de la Cuarta Transformación.

Yunes Linares ni siente Soledad de Doblado ni Veracruz, lo que en redes sociales le recriminen sus detractores en torno al embellecimiento de ese municipio y a su desdén cuando fue gobernador solo es gasto de tinta en vano; no le hace mella. Sin duda.