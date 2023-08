Política a la veracruzana

Columna: Paulina Ríos

Agosto 25, 2023, 07:10 a.m.

Sin duda el veracruzano, Dante Delgado se encuentra nuevamente en el escenario mediático, hecho que lo sitúa en el rating nacional. El líder de movimiento ciudadano muestra la fuerza que su partido tiene y el nivel en el que se sitúa, entre Morena y la Alianza Frente Amplio por México, es decir dentro de las tres opciones favoritas de los mexicanos.

El escandalo que para mucho pudiera restarle puntos, para los politólogos queda claro que ello lo favorece, pues la polémica generada con Enrique Alfaro, actual gobernador de Jalisco y miembro de Movimiento Ciudadano, quien ha informado que dejará este partido cuando acabe su mandato, debido a los desacuerdos con la dirigencia nacional, no han hecho otra cosa que visibilizar al partido y su fuerza.

Y es que, en las semanas recientes, Alfaro ha expresado su desacuerdo con que Movimiento Ciudadano haya descartado unirse a la alianza opositora del Frente Amplio por México, conformada por PRI, PAN y PRD. En tanto Dante Delgado dijo que su partido político está más allá de intereses personales en referencia a los deseos del Gobernador de Jalisco, quien no ha negado su favoritismo por la alianza, tan es así que apenas este jueves se reunió con la virtual candidata de Frente Amplio por México, Xóchilt Gálvez.

A decir de Alfaro, Movimiento Ciudadano se equivoca al no aceptar ir en alianza, pero Dante Delgado ha dicho que no buscará ir en alianza con otros partidos para las elecciones presidenciales de 2024 y ha sido claro en que esa decisión esta ya tomada y no hay vuelta de hoja, es una determinación unánime del partido.Irán solos.

El dirigente nacional ha confirmado que Movimiento Ciudadano tendrá su propio proceso para definir a un candidato o candidata que abandere a su partido en las elecciones de 2024, ello a diferencia de Morena y Frente Amplio por México quienes caminan desde hace varios meses ya con sus posibles candidatos. Se estima que el partido naranja de a conocer a su candidato hasta el mes de diciembre.

Y así, mientras senadores, diputados federales y locales por Jalisco, así como presidentes municipales emanados de Movimiento Ciudadano (MC) firmaron un desplegado para dar su espaldarazo al gobernador Enrique Alfaro quien se quejó de que su dirigente nacional, Dante Delgado, toma decisiones unilaterales e impone su voluntad, éste ha dicho que, al más puro estilo de la vieja política, se ha publicado dicho documento producto de chantajes y amenazas.

El veracruzano líder del partido naranja ha definido también que sí su partido no consigue más votos que el Frente Amplio por México (FAM) en las elecciones de 2024 se retirará definitivamente de la política. Nuevamente dijo, que por capricho de unos cuantos no van a cancelar la posibilidad de dejarles a las nuevas generaciones un proyecto que otorgue sentido, rumbo con visión y grandeza a México.

Es un compromiso fuerte, dijo. Por ahora Dante y su partido suenan fuerte y este escandalo de Alfaro que se antoja mas como berrinche solo refrenda que este partido se encuentra entre los tres mas poderosos. El ex gobernante veracruzano no ha descartado la posibilidad de que Luis Donaldo Coloso Riojas o Samuel García se conviertan en candidatos presidenciales.

