Política a la veracruzana

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García descartó que Poza Rica sea un foco rojo de inseguridad, a pesar de los hechos de violencia ocurridos recientemente y de un supuesto narcomensaje en su contra; evitando mayor detalle a los medios de comunicación se le ha cuestionado su indiferencia por lo que ocurre en aquella entidad.

Veracruzanos lamentan, que el aun mandatario este más ocupado en atacar al Poder Judicial de la Federación -acompañado de la tristemente presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien aseguran es una simple marioneta del gobernante, una empleada más que hace y dice lo que le instruye el titular del Poder Ejecutivo- que en atender la violencia que azota a Veracruz.

Según él, Poza Rica y el resto de Veracruz se encuentran tranquilos y por ello se ocupa en otros temas que no son de su competencia, como el atacar al Poder Judicial Federal, en defensa de su Fiscal Verónica, quien no da una, ante la falta de capacidad para poder demostrar la responsabilidad de los presuntos culpables.

En ciudad de México, Cuitlahuac ofreció una conferencia de prensa para insistir en su acoso a los jueces federales y ahí acompañado de su marioneta, la presidenta del poder judicial en Veracruz expuso que, el Poder Judicial de la Federación está liberando a delincuentes por consigna para atentar contra la estabilidad del estado que encabeza.

Es decir, según el Gobernante, los jueces de distrito estarían ocupados en afectar su imagen y desestabilizar Veracruz ¡así de iracundo y fuera de la realidad se encuentra el gobernante en su ocaso! Lo mas grave en que insista en sus aseveraciones sin sustento y fundamentación alguna, reflejando una vez más una ignorancia total.

Alla en la capital del país, reiteró que hace unos días dio a conocer que los juzgadores federales liberaron a 33 probables delincuentes, entre los que hay homicidas, violadores y secuestradores. Lo que no entiende Cuitlahuac, es que la libertad obedece al otorgamiento de amparos derivado del trabajo deficiente de la Fiscalía veracruzana, quien patento la prisión preventiva oficiosa y justificada a modo de sentencia anticipada.

Se le cuestiono si pedirá reunirse con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Norma Piña Hernández, para tratar el tema y evidentemente su respuesta fue un nuevo ataque asegurando que ella se encuentra ocupada en “poner una mordaza al gobierno de la República”.

Cuitlahuac no termina de entender que la figura que tanto alega es una medida cautelar que se tiene que justificar y sino se justifica el imputado continua en libertad hasta que se dicte sentencia. Es decir, es su fiscalía quien pretende obtener en automático la medida cautelar mas severa -como lo han expresado los juristas- sin justificarla, pero no lo quiere entender, porque su ignorancia y soberbia no se lo permiten y así como en los tiempos de Javier Duarte, en los de Cuitlahuac en Veracruz no hay nada de que preocuparse en cuanto a la inseguridad y violencia, pero sí mucho que denostar en total ignorancia.

