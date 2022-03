Política a la Veracruzana

Columna: Resistencia en Veracruz por publicar decreto que deroga formalmente Ultrajes

Allá en Veracruz tras la conclusión del reiterado debate por la permanencia del delito de ultrajes a la autoridad y la determinación de la Suprema Corte de Justicia, ahora la noticia que rige los días es la demanda de diferentes actores por agilizar la liberación de los detenidos que se mantienen en medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por la imputación de dicho ilícito, que, aunque formalmente no ha sido derogado, la Corte ya estableció su inconstitucionalidad.

Es así que quienes han logrado su libertad, no ha sido por el actuar legal y ético de la Fiscalía, sino porque han recurrido a los jueces de distrito y conseguido su libertad mediante la promoción de un amparo que ha sido resuelto en su favor. Así se han dado a conocer hechos como la liberación de 5 policías municipales de Tuxpan, tras permanecer un año en prisión.

El abogado penalista, Arturo Nicolás Baltazar, informó que dichos ex elementos recibieron un nuevo auto de vinculación que les permite continuar su proceso en libertad. Además, destacó que dentro del proceso penal 115/2021, no solo se les acusaba por ultrajes a la autoridad, sino por homicidio en grado de tentativa, daños dolosos y posesión simple de marihuana, pero la fiscalía no pudo demostrar dichas acusaciones, es así que continuaran su proceso, pero en libertad.

Ante la negativa de publicar decreto sobre derogación, autoridades estatales podrían incurrir en delitos graves como incumplimiento de un deber legal y los jueces que se niegan a liberar a quienes continúan por ultrajes, podrían encuadrar en el delito de abuso de autoridad. Así lo que ocurre en la entidad veracruzana.

Por cierto, que, durante la semana que concluyó, el tema que desbordó y confronto, no solo en redes sociales, sino memes y por supuesto diferentes declaraciones que colocaron el tema en la agenda política del país, fue la misiva del Presidente al Parlamento Europeo. Muchos morenistas se dijeron de igual manera sorprendidos por la respuesta, el propio ex diputado federal morenista, Porfirio Muñoz Ledo dijo que la respuesta del Presidente al Parlamento Europeo al acusarlos de borregos

-tras el llamado de éstos a reforzar medidas de protección a periodistas y defensores de derechos humanos- fue emocional.

Muñoz Ledo, quien fue embajador de México en Europa de 2001 a 2004, apunto de manera muy clara que la respuesta del Presidente atiende más a una estrategia de política nacional que a política exterior y de paso dijo que tal vez ello responde a la situación emocional del Mandatario con motivo de la consulta de revocación de mandato.

El senador y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, moderado como es, cuidadoso de las formas y diplomático, dio un ejemplo de una autentica respuesta de altura, él envió misiva el pasado sábado al Parlamento Europeo y aunque coincidió –con el Presidente- al mostrar su inconformidad con lo expresado, él, convocó al Parlamento Europeo a un "encuentro de alto nivel, para abordar temas de mutuo interés". De ahí que tras la postura del parlamentario mexicano hay quienes han coincidido que se puede o no estar de acuerdo, pero lo correcto siempre será conducirse con respeto.

Para otros especialistas, se trata solo de una estrategia que intenta distraer y generar más pasiones del pueblo mexicano que observa en el comunicado una defensa de México con orgullo. La mayoría lo ha reprobado, pero están los que han visto la reacción del Presidente como aplaudible. Los expertos han sido claros, se desconoce el manejo de una correcta política exterior.