Para Veracruz, va Nahle y no hay vuelta de hoja

Columna: Paulina Ríos

Por sí algún existía duda en Veracruz, la confirmación del INE sobre la cuota de género en el proceso electoral venidero solo permite reafirmar que no hay duda alguna, la ex secretaria de energía, Rocío Nahle, será la próxima candidata de Morena al gobierno de aquella entidad y es que a pesar de que la encuesta que lleva a cabo el partido en el poder pudiera no favorecerle, ésta circunstancia termina por confirmarla.

Cierto es que el resto de quienes actualmente caminan en busca de la llamada Coordinación Estatal para la defensa de la cuarta transformación en Veracruz, están conscientes de ello y sus esfuerzos se centran más en obtener un espacio en el Senado, aunque dicen que, entre ellos, el mas extraviado y desbordado es Eric Cisneros, quien según él tiene todas las posibilidades de ganar la encuesta y convertirse en el próximo candidato al gobierno de Veracruz.

Y en el otro extremo, es decir, el de los más apáticos, ésta la parlamentaria Claudia Tello, quien no suda gota alguna caminando el territorio estatal, pues esta cierta de ella esta ahí por el aval de su amiga Nahle, con la finalidad de que una cercana fuera quien cumpliera con la cuota para evitar riesgos de un posible arrebato aspiracional. Es así como, ella sabe que esta ahí para apoyar a su compañera y más allá del tema aspiracional ella tiene garantizado un espacio significativo.

Y apropósito del iracundo de Eric Cisneros, fue precisamente ayer, Claudia Tello quien dijo a medios de comunicación que éste es más conocido por sus malas acciones y es que al cuestionarle sobre la encuesta que gano recientemente al interior de su partido, dijo que él, es el más conocido, pero lo conocen por sus malas acciones "el pueblo veracruzano podrá conocer a este hombre, pero no significa que deseen represente la Cuarta Transformación en Veracruz".

Ese primer lugar en la encuesta de morena para elegir a los candidatos a coordinadores estatales solo significa que las malas acciones que desempeño al frente de la Secretaría de Gobierno lo hacen conocido "hay quienes lo pueden conocer mucho pero no están de acuerdo en que el, los represente porque sus acciones son más negativas que positivas entonces no nos podemos ir por ese resultado".

Luego para rematar, dijo que el siguiente coordinador o coordinadora de la Cuarta Transformación debería ser una persona que cumpla los principios de no mentir y no robar". Lo dicho por la diputada sin lugar a duda confirma el rompimiento de Cisneros con Rocío Nahle, pues Tello no declara por declarar sino tiene línea de la ex secretaria de energía. Ya veremos en breve cual es la reacción de quien se dice todo poderoso.

Volviendo al tema de Nahle, todo ello viene a colación porque en caso de que sea un hombre quien se coloque en primer lugar de la encuesta, finalmente el espacio le será cedido a Nahle y si ella gana la encuesta pues todo estará escrito y es que precisamente ayer, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el acuerdo sobre paridad de género en la postulación de candidaturas a gubernaturas, por lo que los partidos políticos nacionales deberán postular a mujeres para al menos cinco de los nueve gobiernos estatales que se renovarán en las elecciones de 2024.

Se trata de las gubernaturas de Chiapas, Ciudad de México (Jefatura de Gobierno), Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Es así que en Veracruz, va Nahle y no hay vuelta de hoja.

