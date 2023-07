Polarización e intrigas: mercadotecnia política (Segunda parte)

Columna: Francisco Blanco Calderón

En el proceso electoral del 2024, aun cuando restan solo diez meses veinticuatro días, para llevarse a cabo las elecciones por la presidencia de la república, la totalidad del congreso federal, diputados y senadores, nueve gubernaturas, sus congresos locales, alcaldías, síndicos y regidores, se torna cada día mas complicado, competitivo, confuso y disperso, pleno de incógnitas por divisiones, pleitos, lucha intestina tan de adentro de cada coalición, como de afuera por los intereses que se juegan para definir el modelo de país que prevalecerá a partir de septiembre del 2024.

Formalmente en la contienda se confrontarán dos coaliciones partidistas: Morena-PT-Verde, de la transformación de México a través del nuevo régimen, y la de PAN-PRI-PRD en su nueva versión como Frente amplio por México, en el amasiato incestuoso de empresarios, medios de comunicación, analistas e intelectuales orgánicos, miembros de la alta jerarquía católica y ex funcionarios expulsados del Edén junto a legisladores, jueces y ministros de la justicia entregados a sus valores e intereses.

Aunque se vislumbra la aparición de la extrema derecha coludida con el Vox hispano, una fracción del partido republicano de Estados Unidos y los niveles conservadores de la iglesia Católica, que pugnan por el no al aborto, no a los matrimonios igualitarios, como el caso del fascistoide del grupo Provida y la versión local del neoZelenski, engendrada en el actor Verastegui, a través de la versión de la derecha madura que leyó Lilly Téllez, son los que buscan irse por la libre como acción independiente.

Las campañas anticipadas, casi un semestre, por las pasiones desbordadas, las zancadillas, mordidas de oreja, mentadas de madre, madrazo limpio, chismes, rumores, fake news, todos junto a artículos, columnas, comentarios en la prensa convencional ya sea escrita, radial o televisiva. Pero donde se vuelcan las pasiones insanas son en las redes sociales tradicionales y ahora con la nueva threads. Todos contra todos, unos con los de afuera y los de adentro entre sí, de las tres versiones anticipadas. El rio revuelto se apaciguará a partir de la primera semana de septiembre tempestuosamente en corriente sin control.

Por lo pronto rechazos, salidas por la tangente, o toma de conciencia de no ser elegidos ya sea porque no tienen bases de apoyo por su trabajo formal como los casos de Gurria Palma, De Hoyos, German Martínez, Lilly Téllez, Romero Hicks y de Quadri, quienes además ven imposible recolectar las 150 mil firmas, que ni con el respaldo de Margarita Zavala y Calderón con sus falsas firmas inventadas lograron sostener su México libre. O los casos del gobernador de Jalisco, el ex de Oaxaca, el no de Aureoles que se convirtió siempre en sí le entro.

El único que ligó chamba fue José Ángel Gurria, el ángel de la dependencia, creador del Fobaproa, jubilado con once meses como director de Nafinsa, a los 43 años, el jubilado más joven del mundo, con una pensión completa de más de tres millones de pesos anuales. A Gurria, Claudio equis y su comitiva partidista lo asignaron como arquitecto del Proyecto de Gobierno, al más neoliberal de los neoliberales.

Los que ya están en la jugada por la presidencia, en estricto orden de registro, son Santiago Creel, quién nos remembró Cuna de Lobos a la trágica Catalina Creel, en su sobreactuada intervención en el registro panista, el gran perdedor de varias batallas electorales frente a Calderón, Madrazo, AMLO y Ebrard, no por la evidencia de fraudes sino simplemente perdió, pese a su posición de secretario de gobernación y a los miles de permisos por hasta 50 años para invadir casinos en todo el país y los acuerdos institucionales para devastar a la nación y proseguir la privatización iniciada por Salinas y continuada por Zedillo y consolidada por Fox, su mentor y guía.

Caso aparte el boom publicitario de la botacarga, senadora encadenada y bailadora en pijama en el pleno del Congreso federal, ferviente a la bicicleta para tocar puerta de palacio, con amparo en la mano, para exigir ingreso a la mañanera. Se dice indígena, cuando existen evidencias de su presencia en la zona tarahumara, del despótico trato a las auténticas mujeres indígenas, a quienes trató con infame y vulgar grosería. La vendedora de gelatinas y mujer pobre muy pobre, negadas por su primo hermano en entrevista de redes sociales. La empresaria exitosa por los privilegios y componendas del poder político al que se asumió, con su experiencia como jefa delegacional delegada de la Miguel Hidalgo, CDMX, cuando recientemente fue abucheada, insultada y corrida por mujeres de la delegación que le exigieron su retiro por las corruptelas y desatinos administrativos en su nefasto periodo. Pero eso si ha sido ensalzada por diversos columnistas de Reforma, Universal y Financiero de los que destacan Dresser, Loaeza, Sarmiento, Riva Palacio, Hiriart, Zukerman, Silva Herzog. Los comentaristas de TV como Aristegui, Ciro, López Dóriga, una diversidad de conductores de radio y robots, trols, influencers severamente financiados desde la cúpula empresarial controlada por Claudio equis.

Desatinos en el lanzamiento de imagen, tipo publicidad mercantil. Puso en evidencia la felicidad de Marko Cortes del respaldo del MC a su candidatura y el desacuerdo total por el desatino personal de Castañeda, aspirante a la gubernatura de Jalisco, pero el jerarca Dante Delgado, su mastín Samuel Ruiz gober de Nuevo león y la tibieza de Alfaro que decide quedarse al frente de Jalisco y no contender por la presidencia dan el No.

Dante Delgado, astuto y bien reconocido cuando fue gobernador de Veracruz, encarcelado por Zedillo, pero que la libra a través de la creación del Partido Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano. Dante con sus habilidades y destrezas como pitcher y cátcher beisbolero, aguarda, aguarda en su astucia propia los madrazos del Vamos México hoy Frente Amplio por México, al cual incluyen a una supuesta sociedad civil inexistente, solo la contratada en sus fideicomisos, agrupaciones y organizaciones sociales para unirse a causas sociales a su conveniencia. Dante aguarda con paciencia clerical las turbulencias que se pronostican entre las corcholatas morenistas. Dante emulando a Cy Young, considerado el mejor pitcher de la historia y a J.T. Realmuto lo mejor de lo mejor como cátcher en todos los tiempos, juega su juego y aguarda con paciencia para definir su candidato hasta diciembre de este año.

Las corcholatas morenistas, las renuncias masivas del PRI en Hidalgo junto a las de senadores militantes del tricolor, también traen su propia jugada. A ellos trataremos en la próxima y última entrega de esta serie.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas