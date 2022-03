Pepe Yunes y la cobranza delegada

Columna: Hora cero

Poco se difundió durante la semana pasada, pero uno de los legisladores federales más insistentes en su posición en contra de la llamada cobranza delegada fue el veracruzano José Francisco Yunes, quien alertó sobre el impacto negativo que esa disposición representaría para los trabajadores mexicanos.

En la Cámara Baja del Congreso se discutió y aprobó el jueves pasado el dictamen que entre otros puntos, regularía los créditos de nómina.

La minuta, a la que se opusieron 201 diputado federales, fue aprobada finalmente con 237 votos. Se reforman, de esa manera, las leyes generales de Títulos y Operaciones de Crédito, de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y de Protección al Usuario de Servicios Financieros, con la finalidad de regular los créditos de nómina con cobranza delegada, de acuerdo con los promotores de dichas modificaciones.

Básicamente, los cambios aprobados por la Cámara Baja implican que los créditos de nómina requerirán de un contrato entre el trabajador y el patrón, que ahora podría aplicar descuentos, incluso antes de cubrir el salario.

Los diputados de oposición a Morena votaron en bloque en contra de dicha iniciativa, pero ello sólo sirvió para efectos testimoniales, para deslindar la responsabilidad, pues la ley fue aprobada a pesar del efecto negativo y el consiguiente rechazo de la clase trabajadora.

Un día después de la aprobación de dichas modificaciones, el presidente López Obrador se refirió al tema y anunció que de aprobarse en el Senado, la ley sería vetada porque el salario de los trabajadores es intocable.

En su reciente visita a Minatitlán, el ejecutivo federal resumió así su posición: "no estoy de acuerdo con esa reforma, no creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores bajo ninguna circunstancia; el salario es sagrado y lo que permite el sustento de las familias y no se puede utilizar la nómina, apropiarse de la nómina del trabajador, ningún banco debe hacerlo y el gobierno no debe prestarse a hacerlo".

Ya en la Cámara Alta, el tema fue abordado este lunes por el presidente de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, quien advirtió que el proyecto de cobranza delegada es ventajoso para las entidades financieras y lastimaría los derechos de los trabajadores.

Difícilmente dicha iniciativa será aprobada en la Cámara Alta y en el poco probable caso de que ello ocurriera, el mandatario federal ya anunció el veto.

En términos legislativos, probablemente la nota de la aprobación de los créditos de nómina con cobranza delegada robó cámara en el contexto nacional, sobre todo después del anuncio presidencial de rechazo.

En el caso de Veracruz, para el testimonio queda la posición de Yunes Zorrilla, quien se convirtió en una de las voces más críticas de los créditos de nómina con cobranza delegada, una modificación a la ley que fue aprobada por la bancada de Morena, que es mayoría en la Cámara Baja.

Desde que comenzó la discusión sobre este asunto en el Congreso, el veracruzano señaló que esa medida dejaría en la indefensión a los trabajadores, argumento que también esgrimió el mandatario federal a la hora de anunciar su veto en caso de que esa ley sea aprobada, lo cual parece poco probable, porque difícilmente pasará el filtro del Senado, dado que representará un fuerte impacto para los trabajadores y, por consiguiente, un alto costo político para el Ejecutivo.

@luisromero85