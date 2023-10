Parece que no aprendemos la lección

Octubre 14, 2023, 07:20 a.m.

Por: Francisco J. Ávila Camberos Fecha: Octubre 14, 2023, 07:20 a.m.

Tal parece que en México los años pasan y no aprendemos la lección.

De 1954 a 1970 del siglo pasado, el país creció a un ritmo promedio del 6.6% anual, lo que provocó una estabilidad económica formidable, porque la inflación era muy baja y por consecuencia la paridad peso–dólar se mantuvo sin cambio alguno en $12.50 durante 22 años.

Los salarios mínimos se revisaban cada dos años, los incrementos salariales eran moderados y al crecer la economía a mayor velocidad que la inflación, los precios de los productos de primera necesidad permanecían relativamente estables, lo que hacía que guardadas las debidas proporciones, los salarios rindieran mejor.

La clase media emergía con fuerza. Era aspiracionista. Anhelaba mejorar sus condiciones de vida. Podía ya enviar con ciertos sacrificios a sus hijos a la universidad para que tuvieran una profesión y consiguieran mejores empleos y salarios dignos.

Un sector importante de la clase media por primera vez tuvo la oportunidad de adquirir en abonos un televisor, un refrigerador y una estufa de gas. Otro sector, el que tenía un ingreso fijo y estaba mejor pagado, podía aspirar a adquirir a plazos una vivienda o un automóvil. Las casas económicas no rebasaban los $50 mil pesos y los precios de los autos compactos empezaban en $17 mil pesos. La gasolina regular costaba $0.85 el litro, un litro de leche $1.20 y los refrescos medianos $0.50 cada uno. El camión urbano costaba $0.35 el boleto.

Los bancos pagaban a todos los ahorradores el 4.5% anual, lo cual era una tasa bastante buena para la época.

Las huelgas magisteriales no se conocían. Las llamadas escuelas del gobierno competían en cuanto a calidad de la enseñanza y capacidad de los maestros con las escuelas particulares. Los maestros no faltaban. Si alguno se enfermaba y por esa razón justificada se ausentaba, era inmediatamente sustituido por el director de la escuela o por otro maestro. Los alumnos nunca nos quedábamos sin clases.

En los salones había un gran respeto por los profesores. El alumno que no estudiaba era mal visto por el resto del grupo. En vacaciones los alumnos ayudábamos a nuestros padres.

La seguridad pública era envidiable. Podía uno salir de noche sin riesgo de ser asaltado. Algunas casas permanecían con la puerta abierta todo el día y cuando por olvido o descuido no se cerraba en la noche, no pasaba nada. Los coches en las calles de Veracruz se dejaban con los cristales abajo, para que no se calentaran tanto con el sol. Nadie se robaba nada.

No había asaltos a bancos, cuenta-habientes ni tiendas. En mayor o menor medida las personas respetaban la propiedad ajena.

Nadie bloqueaba calles ni carreteras. Tampoco tomaban casetas de peaje. Nadie salía a destrozar aparadores de comercios, o a vandalizar los edificios públicos. No existía la rapiña de mercancías cuando algún camión que las transportaba sufría un accidente.

De repente, todo se derrumbó. Con la llegada del populismo encabezado por el entonces presidente Luis Echeverría y el exceso de gasto público descontrolado del gobierno, ejercido irresponsablemente y sin tener garantizados los ingresos necesarios para pagar los adeudos, hicieron que el dinero público se malbaratara en tonterías. El déficit se tenía que pagar con préstamos. Para enfrentar la crisis que el mismo gobierno provocó, puso a trabajar horas extras a las máquinas impresoras de billetes, mismos que carecieron de respaldo, por lo que la inflación se disparó.

Para calmar las protestas el gobierno culpó a los empresarios denostándolos y llamándoles emisarios del pasado, ultramontanos y encapuchados. Dos líderes empresariales muy connotados fueron asesinados arteramente por guerrilleros socialistas urbanos, a los cuales ahora se les llama pomposamente luchadores sociales, en vez de delincuentes.

Ese mismo gobierno, deseoso de ganar popularidad, aumentó los salarios por decreto en forma excesiva, lo que atizó aún más la inflación. Era obvio: Más dinero circulando en una economía estancada hacía que la inflación se disparara.

A finales de 1976 la burbuja reventó. Tuvimos una devaluación traumática que hizo quebrar a muchas empresas provocando desempleo y una severa crisis económica.

Exactamente esas mismas escenas pero corregidas y aumentadas se repitieron en 1982. Para parar la inflación que en la época de De la Madrid llegó a rondar el 160% anual, el gobierno tuvo que implementar una política de choque. Se congelaron los salarios y los precios también a través de diversos pactos para la estabilidad y el crecimiento económico. Años después, la amarga medicina dio resultado y la inflación bajó.

Pero ahora la historia vuelve a repetirse. El derroche de recursos en obras hechas sin estudios previos de rentabilidad, basadas en proyectos inconclusos, hechos sobre las rodillas, ha disparado el gasto público. A esto hay que agregarle las enormes cifras derrochadas para conseguir clientela electoral. Estos gastos se financian con préstamos cuantiosos que generan intereses.

Todo, tarde o temprano habremos de pagarlo con todo y réditos.

Aún hay más: Los últimos aumentos salariales han sido muy altos y sin sustento alguno. El gobierno actual presume que los ha duplicado. Lo malo es que también los precios se duplicaron y siguen subiendo más que los salarios, lo que lejos de solucionar los problemas, los agravó. Esa película ya la habíamos visto antes.

El único antídoto conocido contra tales ocurrencias y desatinos es la participación ciudadana responsable, comprometida y generosa. Hay que salir todos a votar en el 2024, si es que deseamos realmente lograr la recuperación y la estabilización del país.

¿No les parece a Ustedes?

Muchas gracias y buen fin de semana.

