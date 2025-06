Gracias, Durango y Veracruz: Movimiento Ciudadano, la alternativa que avanza

Contra todo pronóstico y pese a un clima adverso marcado por la violencia y la desconfianza, en Movimiento Ciudadano logramos con nuestras candidatas y candidatos, una hazaña construida desde abajo, con valentía, con cercanía a la gente y con la fuerza, y de mujeres y hombres valientes: nos consolidamos como la segunda fuerza política del país y la alternativa que avanza.

En Movimiento Ciudadano expresamos nuestro profundo agradecimiento a las y a los ciudadanos de Durango y Veracruz que, aunque tuvieron un contexto complejo, decidieron dar un paso adelante y confiar en la nueva forma de hacer política. Gracias a su respaldo hoy gobernaremos más municipios y población en el país.

En Veracruz ganamos 41 municipios; en Durango, 3 más; no obstante, todavía hay quienes les quieren regatear el triunfo a nuestras candidatas y candidatos, los datos oficiales no mienten y no se trata de cualquier cifra, es el reflejo de una ciudadanía que exige cambios reales y los quiere ¡ya! En total más de medio millón de personas confiaron en nuestra alternativa y sus causas. Estos triunfos no son solo de Movimiento Ciudadano, son de la gente en Veracruz y Durango, son de quienes se atrevieron a elegir distinto.

Los resultados de este primero de junio confirman lo que venimos diciendo desde hace tiempo:

México está listo para una nueva alternativa. Movimiento Ciudadano es la alternativa. Somos la segunda fuerza política del país.

Hicimos una campaña disruptiva, fresca, sin pactos en lo oscurito, sin estructuras tradicionales y de poder, no repartimos despensas ni compramos voluntades, fuimos cercanos, honestos e innovadores, nos atrevimos a hablar con claridad y a no hacer promesas vacías; llegamos con el firme compromiso de escuchar y construir junto a la gente.

Mientras los partidos de la vieja política apostaron por lo de siempre, nosotros cimentamos nuestra narrativa en una política sin miedo, en campañas alegres, con las y los jóvenes, las mujeres y los hombres que están convencidos que construir desde lo local y con sensibilidad social es lo correcto. En medio de amenazas, campañas sucias y un ambiente inseguro, Movimiento Ciudadano no se detuvo, porque sabíamos que lo que se está jugando en los procesos electorales es mucho más grande: la posibilidad de un México Nuevo.

Hoy somos la única fuerza política en ascenso real, este avance no es nuestro, es de la gente, de cada persona que decidió en las urnas que sí hay otra forma de hacer política, de quienes salieron a votar enfrentando al miedo, de quienes nos dieron su voto con esperanza, de quienes quieren ver gobiernos que resuelvan, que escuchen, que respeten y que trabajen por la dignidad de todas y todos.

A quienes ya confiaron en nosotros: ¡gracias por su voto, por su esperanza, por su valentía!

A quienes aún nos observan con reservas: aquí estamos, trabajando para ganarnos su confianza. Vamos a demostrar que se puede ganar con principios, con alegría y sin renunciar a lo que creemos.

A nuestras candidatas y candidatos: gracias a todas y todos por su entrega y gran trabajo.

A quienes tendrán la responsabilidad de gobernar: ¡mucho éxito! Es momento de hacer buenos gobiernos para seguir creciendo.

Movimiento Ciudadano es la alternativa real de cambio para nuestro país, y esto apenas comienza.

Gracias, Durango. Gracias, Veracruz.

Mtro. Agustín Torres Delgado

Secretario General de Acuerdos

Movimiento Ciudadano