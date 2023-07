Uno de los ayuntamientos veracruzanos con más problemas de malos manejos y presunto daño patrimonial es el de Alvarado, encabezado por Bogar Ruiz Rosas, el operador en Veracruz de la campaña de Marcelo Ebrard.

En la revisión a la cuenta pública de 2021, el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz emitió 29 observaciones, que consignaron un presunto daño de 79 millones 545 mil pesos.

Durante 2021, el ayuntamiento de Bogar Ruiz ejerció un presupuesto de 250 millones de pesos; es decir, no está claro el destino de uno de cada tres pesos que ejerció esa administración.

Además, al gobierno municipal de Alvarado le giraron otras 22 observaciones correspondientes a la cuenta pública de 2020; lo que representa un presunto daño patrimonial por un monto de casi 57 millones.

Por si fuera poco, en 2019, a Bogar Ruiz le detectaron un presunto daño por 86.8 millones de pesos en las revisiones a las cuentas; en tanto que el monto de las observaciones al ejercicio de 2018 superó los 5.5 millones.

En los cuatro años de su administración, Bogar Ruiz acumuló un presunto daño patrimonial por cerca de 229 millones de pesos.

En el seguimiento a ese caso, este miércoles trascendió que el órgano auditor habría presentado un paquete de denuncias contra dos ex alcaldes veracruzanos, los ex ediles de Zongolica, Juan Carlos Mezhua; y Alvarado, Bogar Ruiz.

A este último le habrían denunciado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por presunto daño patrimonial.

Ante la instancia de procuración de justicia presentó el ORFIS 12 denuncias contra Bogar Ruiz, por las irregularidades en el manejo de los recursos durante los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

Se infiere que al concluir la etapa de solventación, el ex alcalde pudo comprobar una parte del monto requerido, tal vez la mayor parte.

Sin embargo, no fue solventado el destino de más de 13 millones 300 mil pesos:

Contra los responsables del Ayuntamiento en la anterior administración hay 5 denuncias que corresponden al ejercicio 2019, por un monto que supera los 3 millones 800 mil pesos. Además, derivado de la revisión a la cuenta de 2020 se interpusieron 6 denuncias más, por un monto que supera los 8 millones 600 mil pesos; lo que se suma a casi un millón de pesos que Bogar Ruiz no pudo comprobar del ejercicio 2021.

En ese proceso, hasta donde se sabe, el ex alcalde no va sólo: por los cargos que ocuparon en la pasada administración, se infiere que las denuncias podrían incluir a la ex síndica, Josefa Fuentes Santos; al ex tesorero, Fabián Méndez Vera; y al ex director de Obras Públicas, Daniel Villalobos Morales.

Con relación a estas denuncias, es muy probable que el de Alvarado sea el primer ex alcalde detenido en Veracruz por daño patrimonial; hay otros ex ediles, presos éstos son señalados por delitos de otra índole.

@luisromero85

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas