Oposición golpista sin visión ni proyecto (Segunda y ultima parte)

Columna: ESCENARIOS

Febrero 27, 2022, 09:23 a.m.

Por: Francisco Blanco Calderón Fecha: Febrero 27, 2022, 09:23 a.m.

La guerra sucia, ya con 26 años de formal existencia en procesos electorales, ha evolucionado desde el 2006 con la Operación Berlín y el Peligro contra México, de Enrique Krause y sus financiadores, hasta la serie documental estrenada en 2018 en Amazon Prime, controvertida antes de su lanzamiento por considerar que se trataba de un golpe bajo contra el entonces candidato de la izquierda a la Presidencia de México, ahora, como presidente, su gobierno presentó una denuncia en contra de la productora y empresas presuntamente involucradas en el financiamiento: nada menos que OHL empresa española, chiqueona desde Fox a Peña Nieto, el Consejo Mexicano de Negocios ( el misterioso grupo de los más ricos que han sido clave en las decisiones económicas, ahora políticas, del país), CINEPOLIS, Grupo México y Peñoles (beneficiarios en cerca de 200 mil hectáreas del territorio nacional para minería extractiva, principalmente en oro y plata), Coparmex, y sobre todo la alianza del PAN-PRI-PRD como partidos unidos con sus legisladores, funcionarios, magistrados, jueces, medios de radio-televisión y prensa cómplice, hasta nuncios apostólicos romanos. Hoy la Fiscalía General de la República está en proceso de investigación a todos por delitos electorales (que ignoró el INE por supuesto), por lavado de dinero y alianza con el crimen organizado.

Coincidentemente, el reportaje realizado en la revista Proceso sobre las fuentes de financiamiento de LATINUS: Latinus tiene entre sus financistas a Federico Madrazo Rojas y a Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno de un viejo rival de López Obrador: Roberto Madrazo Pintado. "LATINUS fue financiado para revelar información sobre la familia presidencial. Los negocios de la familia Madrazo y Alexis Nickin se extienden a otras 13 empresas que han obtenido millonarios contratos con gobiernos estatales en giros tan diversos como la seguridad privada, los bienes inmuebles, el reclutamiento de personal, los servicios financieros y, de manera destacada, los suministros al sector salud" (Proceso No. 2364).

De acuerdo a la Organización Vigilancia de Medios, FAIR, Estados Unidos apoyó la desestabilización de Ucrania en 2014 a través de dos organismos suyos: USAID y NED, curiosamente las mismas que en México financian a Mexicanos contra la Corrupción (MCCI) responsable, junto a LATINUS, del entuerto de la Casa Gris. Caras vemos......

Reforma, El Universal y El Financiero se desbordaron para satanizar la -Casa Gris- de López Beltrán/Adams como eje de corrupción de la 4T. Pero...pero: "A fines de enero pasado la ocupación de la vivienda fue señalada por algunos medios convencionales como posible indicio de conflicto de intereses porque uno de sus propietarios, Keith, laboró para la corporación petrolera Baker Hughes, contratista de Petróleos Mexicanos desde hace más de seis décadas. La Jornada tuvo acceso al contrato formal de arrendamiento, en el que se especifica un depósito inicial de 5 mil 600 dólares y un alquiler mensual y obtuvo copia de los cheques y los documentos que amparan transferencias bancarias de la arrendataria, Carolyn Adams, a los arrendadores, Keith y Lauren Schilling, papeles que pueden ser cotejados con la cuenta bancaria a su nombre". (La Jornada).

Ojo Carmen: "Raúl Olmos, responsable de la producción informativa de la empresa antes dirigida por Claudio X. González y ahora por María Amparo Casar evidenció en un video de MCCI que la intención del material audiovisual antes mencionado no fue periodística, sino política: confrontar discurso y hechos del Presidente de la República con el estilo de vida de uno de sus hijos, mayor de edad. No había ningún asidero ni intención periodística, sino propagandística: demostrar con discurso político (disfrazado de reportaje) la presunta falsedad de otro discurso político (el presidencial), utilizando sin pruebas (entonces, como sucede al menos hasta ahora) la insinuación magnificada de un conflicto de intereses con cargo a Baker Hughes, el ex directivo Keith Schiling y el matrimonio de José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams". (Julio Astillero).

El colmo: VOX, organización de ultraderecha española en su reciente visita a Colombia, curiosamente próximo al proceso electoral, en el que puntea la izquierda con Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá, ex guerrillero, así como el visible retorno de Lula da Silva en las elecciones en Brasil, ambos en este 2022. El panismo, mustio de doble moral, se hizo presente con emisarios de su vocero, el incipiente inquisidor–cristero, Julen Rementería, a fin de frenar el progresismo en América Latina, ya presente en Argentina, Honduras, Perú, Chile y México, con el respaldo de los logros obtenidos en Cuba y Venezuela. Uno de los objetivos del encuentro, físico y virtual de dirigentes de la ultraderecha, es para socavar las próximas elecciones de orientación ideológica diametralmente opuesta a la suya. Así el golpismo blando se convierte en golpismo hibrido, que está íntimamente ligado a las instituciones formales que lo sostienen: política, económica, religiosa y mediáticamente. Dentro y fuera de México.

Lo insólito: "Adversarios políticos desde siempre, vale la pena registrar la única ocasión en que Diego Fernández de Cevallos ha coincidido con Andrés Manuel López Obrador. En el programa de radio de Pepe Cárdenas, Diego expresó esto: "Lo cierto es que hasta hoy no está demostrada la existencia de una ilegalidad o de un delito en la investigación dada a conocer por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, por Loret de Mola y Latinus, sobre la vida del hijo y la nuera de López Obrador en Houston; no está probada la existencia de una ilegalidad o un delito..." Enrique Galván Ochoa. Dinero. La Jornada. ¿Milagro de la Morena guadalupana?

Manipulación desenfrenada para impedir el acceso al poder político de AMLO, el 2006, el 2012 o en el 2018, sino ahora van por el 2024, 2030 y más. Van por todo para continuar el despojo a la Nación. El crimen organizado ahora aliado con criminales de cuello blanco, clase medieros arribistas, domesticados por el poder y el consumo, que se han filtrado en legislaturas, partidos, oficinas de gobierno, alcaldías, organizaciones sociales con el propósito de penetrar en las conciencias del sector popular que van despertando gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, y las redes sociales.