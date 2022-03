Columna: Sin patear el pesebre

De repente, sin motivo o justificación, la afición convirtió las gradas en trincheras y la cancha en campo de batalla. La que habría de ser una fiesta deportiva familiar, se transformó en una brutal, sangrienta y atroz pelea de simios contra simios. Las pandillas tomaron el estadio y no les importó la seguridad, ni la vida de mujeres, niños o ancianos. Las pandillas fueron por todo, atacaron con todo. En un santiamén volaron sillas, filos y tubos. El arsenal estaba dispuesto. No hubo piedad para el caído, los barbaros reclamaban sangre. Aullaban como lobos y se comportaban peor que bestias.

Algunos corrían para refugiarse, pero eran alcanzados. Muchos pedían misericordia, pero esto solo enfurecía a las hordas, que arremetían con todo; puñetazos, puntapiés en rostros y cabezas, con toda la intención de causar la muerte. Las sillas rebotaban en los cuerpos masacrados. Sin tregua los aprendices de asesinos se alzaban orgullosos, levantando el brazo en señal de victoria (como si hubiera algún mérito en semejante brutalidad). Solo individuos con atrofia cerebral pueden celebrar esta atrocidad. Los minutos pasaron, y la batalla seguía, el todos contra todos; arrojaba las primeras víctimas, que yacían inconscientes y rematadas por los energúmenos. Eso vimos eso percibimos, en esa vorágine que llenaba las pantallas salpicadas de sangre y de vergüenza.

Pensábamos ingenuamente que la saña desplegada por las barras, que más bien debería llamarse "maras"; como las del river plate en argentina, los llamados "borrachos del tablón". Los ultras bad boys de Serbia, los irreducibilli de Italia, y tantos más que han sido muestra de la afición antideportiva, no nos alcanzaría, pero no fue así... las barra resistencia albiazul de Querétaro y la barra 51 del atlas, quedaran marcadas en la memoria de los buenos aficionados (no de los ultras fanáticos), como ejemplo de barbarie, cerrazón y anti afición.

Esperemos que haya consecuencias y que los responsables paguen con cárcel el daño y el descredito que ha sufrido no nuestro futbol, si no toda la afición. Desafortunadamente por unos cuantos pagan todos. Tendrán que tomarse medidas drásticas, y optarse por controles de seguridad efectiva y bien se haría para sentar un precedente de cero tolerancia; vetar de por vida para su ingreso a cualquier centro deportivo a los responsables de tan oprobiosa conducta.