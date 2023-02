¡Nuevos horizontes, nuevas oportunidades!

Reza una frase popular: "amor con amor se paga", después de jugar, como se dice en los juegos de azar, el resto en la elección del 2018 al coadyuvar a propiciar una coalición electoral, debo dejar muy claro que privilegié mis afectos dejando de lado mi forma de pensar y de actuar.

Sin embargo; mi perseverancia, mis creencias, pero sobre todo mi solidez ideológica, la vida me ha dada una nueva oportunidad al reencontrarme con amistades que han valorado mi forma de pensar y actuar, tengo en puerta la posibilidad de emprender nuevos horizontes, no me queda ninguna duda que el éxito dependerá mucho de mi solidez ideológica poniendo al servicio mis conocimientos y mi modesta experiencia, demostrando, día a día, de que estoy hecho en esta nueva oportunidad que se me brinda.

En este nuevo proyecto tendré la gran oportunidad de poner al servicio de las personas lo que soy y en lo que creo, seguiré al pie de la letra aquellas letras de oro que para un servidor son muy profundas: "por el bien de todos primero los pobres".

Desde esta nueva trinchera, daré lo mejor de mí para aportar un granito de arena en esta transformación nacional. Lo que puedo expresar en este nuevo espacio es que entregaré además de mis conocimientos, mi experiencia, mi amistad, mi gratitud, mis principios y valores, sobre todo demostraré mi lealtad a las personas que me dieron esta nueva oportunidad, afortunadamente hoy se conjuga, en este nuevo espacio, con mi forma de pensar y actuar.

En cualquier estado de mi país podré demostrar aquel dicho que dice: "el que es perico donde quiera es verde". La honestidad, la pobreza, la inseguridad, la economía y el medio ambiente son temas torales qué al coadyuvar en sus soluciones y, que haré todo lo que esté a mí alcance para que esto suceda, lo demás caerá por su propio peso. Como dice el clásico de un brillante escritor veracruzano que tengo la fortuna de conocer: "Al Tiempo". ¿Usted qué Opina?

