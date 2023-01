Nuestro mayor flagelo: La violencia

Enero 07, 2023, 07:03 a.m.

Por: Francisco J. Ávila Camberos Fecha: Enero 07, 2023, 07:03 a.m.

Los comentarios que hoy abundan en los medios de comunicación y redes sociales, son los que relatan con lujo de detalles lo sucedido en Culiacán Sinaloa.

Sin embargo, para nuestra desgracia, es tanta la violencia que padecemos en México, que ya perdimos la capacidad de asombro.

A mí como mexicano me preocupa el observar hasta dónde hemos llegado como sociedad, al considerar la violencia como algo normal.

Yo me pregunto: ¿Cuántas vidas se perdieron antier, cuántos heridos hubo, cuántas personas vivieron momentos de pánico, cuántas más sufrieron lo indecible al no tener durante todo el día noticias de sus seres queridos; cuántas pérdidas materiales tuvo esa sufrida ciudad ante la escalada de violencia que se suscitó, donde debieron de suspenderse todas las actividades productivas, se quemaron vehículos, negocios y también se padeció el saqueo de tiendas, como producto de la rapiña ejecutada por quienes ante una situación caótica aprovecharon la oportunidad para delinquir y robarse la mercancía.

Qué bajo hemos caído como sociedad cuando en algunos noticieros se proyectaron videos sin editar, donde se escuchan expresiones verdaderamente soeces de quienes los filmaron. Majaderías expresadas con todas sus letras aderezaban dichas videograbaciones y si algunas groserías no se llegaban a escuchar con claridad, los acomedidos técnicos de los noticieros subtitulaban con todas sus letras cada palabra de carretonero, para que se entendiera mejor el lenguaje vulgar y agresivo digno de malvivientes, quienes de cada 10 palabras que pronuncian la mitad son majaderías.

No debemos olvidar que la violencia verbal es el antecedente inmediato de la violencia física y ésta conduce a la desintegración social.

El comportamiento humano basado en la violencia es reprobable e inexplicablemente surge en una época en que la cultura, los buenos modales y la educación deberían predominar, ya que prácticamente toda la población tiene mayor grado de escolaridad que antes.

Aquí solo podemos concluir que una buena parte de la educación en general es un verdadero desastre. Por eso estamos como estamos.

Resulta curioso observar que cuando en teoría la población tiene mayor preparación, la vulgaridad le gana a los buenos modales.

Pensemos por un momento en la imagen tan penosa que exhibimos a nivel internacional cuando en los noticieros de otros países aparecen las escenas de violencia que padecemos o cuando simplemente se accidenta un camión con mercancía y de la nada aparecen hordas de personas dedicadas al saqueo y a la rapiña que no van a socorrer a los heridos, sino que como verdaderos maleantes van a robarse la mercancía, ante la indiferencia de las autoridades que no hacen nada para frenar ese delito.

En buena parte el desorden que sufrimos es responsabilidad de los gobernantes. Ellos deben de prevenirlo y atenderlo.

Pero también es cierto que los padres de familia no podemos quedarnos atrás y recae sobre nosotros esa gran responsabilidad, porque no nos hemos esmerado lo suficiente por sembrar e inculcar valores en nuestros hijos.

De no reaccionar a tiempo como sociedad y actuar con decisión para mejorar las cosas, éstas no sólo no cambiarán, sino que correrán el riesgo de agravarse más, con las consecuencias funestas que deberemos padecer todos.

¿No les parece a ustedes?

Muchas gracias y un buen fin de semana.

