“Manotazo” desde el altiplano

Desde el Consejo Nacional de Morena se daría el manotazo para frenar cualquier intención de la dirigencia estatal del partido de allanar el camino a la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, en su postulación como coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

La convocatoria oficial establecía que los 200 integrantes del Consejo Estatal designarían a cuatro perfiles para ser incluidos en la encuesta, mientras que la dirigencia nacional -en base a sus valoraciones- podría sumar dos perfiles más para que en la encuesta aparecieran tres mujeres y tres hombres.

Esteban Ramírez Zepeta, dirigente estatal de Morena, trató de generar confusión al afirmar que en la encuesta para la elección de la “corcholata” a la gubernatura se incluirían solo cuatro nombres, nada más alejado de la realidad.

A penas el martes pasado, el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, advirtió desde la Ciudad de México que, en Veracruz y las otras ocho entidades de la República en donde se disputa el proceso interno rumbo la renovación de la gubernatura en las elecciones del 2024, se evitara excluir de las encuestas a perfiles competitivos, solo por favorecer a un grupo político.

El líder morenista fue enfático y les pidió a las dirigencias estatales evitar exhibirse, balconearse, porque la última palabra estaba en el Consejo Nacional y, ante cualquier error, se podría corregir la plana y agregar a quienes pudieran llegar a ser excluidos.

Pero incluso la dirigencia nacional podría excluir a perfiles que considere que están de más en la encuesta, que no cumplen con los valores de Morena, y que sería contraproducente llevarlos a competir en una contienda interna por su historial.

Sobre advertencia no hay engaño. Sin embargo, no hay que perder de vista que la actual dirigencia estatal de Morena, encumbrada desde el gobierno de Veracruz que encabeza Cuitláhuac García Jiménez, si por algo se ha distinguido ha sido por su falta de oficio político.

No sería raro ver que al finalizar el proceso de selección de los nombres que se incluirán en la encuesta, la avaricia del grupo político que acompaña a la 4T jarocha salga a relucir y pretendan ir en carro lleno, que opten más por el camino fácil y no por el conciliador, moral y ético. De cualquier forma, de la balconeada no se salvarían, así que tendrán que pensarlo bien si no quieren que el manotazo llegue con fuerza.

Twitter: @VictorToriz

Threads: @victortoriz

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas