Elecciones 2025, los que ya no llegan: desertores, amenazas y un homicidio

Apenas una semana de campañas electorales en Veracruz, y el circo ya tiene de todo: renuncias sospechosas, presiones mafiosas y hasta el homicidio de un candidato que la Fiscalía General del Estado intentó criminalizar para evitarse la crisis mediática. Las 212 alcaldías en juego el 1 de junio pintan para ser un campo minado donde la política se mezcla con el miedo, la traición y la sangre.

Cada municipio tiene su propio sainete, claro. En algunos, los candidatos todavía no despiertan del letargo, como si la alcaldía fuera un premio de consolación. En otros, la efervescencia es tal que ya se siente que empezaron encarrerados. Pero lo que está quedando claro es que, en esta carrera, no todos llegarán a la meta. Los más afortunados porque perderán en las urnas, otros, porque no los dejarán llegar a costa, como ya se ha visto, de su propia vida.

El telón se abrió en Álamo Temapache, donde Amelia del Valle, de Movimiento Ciudadano, bajó el telón el primer día. ¿La excusa? "Motivos de salud". Claro, porque nada grita "estoy bien" como renunciar a una candidatura en un estado donde el aire político está enrarecido. ¿Presiones? ¿Amenazas? Nadie lo dice, pero todos lo piensan.

Luego vino Ernesto Octavio González López, el panista que soñaba con la alcaldía de Martínez de la Torre. También el primer día, anunció que se bajaba... para apoyar al candidato de Morena, Modesto Velázquez. ¿Coincidencia? Por favor. Jorge Romero, líder nacional del PAN, no se anduvo por las ramas: hubo presiones, dijo, de esas que no se escriben en comunicados, pero que todos entienden. En Veracruz, la política no pide favores; los exige.

El tercer acto fue en Alto Lucero, con Erick Iván Aguilar López, otro panista que se despidió de la contienda. ¿Razón oficial? "Circunstancias ajenas". ¿Extraoficial? Rumores de una carpeta de investigación que, como por arte de magia, apareció para recordarle que en política, el pasado siempre cobra factura.

Aguilar ya sabe de qué va cuando la FGE mete sus narices en un proceso electoral o en la política local: en 2019, por encabezar una protesta y recoger un cadáver que las autoridades ministeriales dejaron tirado, la Fiscalía General del Estado (FGE) le armó un circo que terminó con su desafuero como diputado y dos años en la cárcel. Bienvenidos a Veracruz, donde la justicia es un garrote político.

Y luego, la tragedia. Germán Anuar Valencia, "El Napo", candidato de la alianza Morena-PVEM en Coxquihui, no renunció: lo borraron a balazos el 29 de abril, justo cuando iba a arrancar su campaña. El crimen ocurrió mientras Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, paseaba por tierras jarochas, como si la muerte fuera solo un inconveniente en la agenda.

La respuesta de la FGE, encabezada por Verónica Hernández Giadáns —herencia del gobierno de Cuitláhuac García, ese que juraba que todo estaba bajo control—, fue un déjà vu de los peores tiempos del duartismo. Primero, prometieron investigar. Luego, en un giro digno de telenovela, insinuaron que "El Napo" estaba metido en dos homicidios. ¿Evidencias? Ninguna. ¿Intención? Clara: criminalizar a la víctima para que el muerto no estorbe la narrativa oficial. Porque en Veracruz, si te matan, la culpa es tuya.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, dio el manotazo y puso orden. La gobernadora cuestionó a la Fiscalía en la Mesa de Seguridad sobre los señalamientos que hizo contra Germán Anuar Valencia y la fiscal Verónica Hernández tuvo que recular, no habían pruebas que vincularan al político en algún crimen, solo un señalamiento sin sustento.

El tema llegó a la conferencia mañanera por la corresponsal del corporativo Imagen del Golfo, Olga Ojeda Lajud. La presidenta Claudia Sheinbam afirmó que se había ofrecido mayor seguridad para Veracruz a la gobernadora Rocío Nahle.

Cuatro nombres borrados en una semana. Cuatro historias que pintan el Veracruz de siempre: un estado donde la política es un juego de ruleta rusa, y la boleta electoral, un obituario en potencia. Los partidos ya buscan sustitutos, como quien cambia llantas pinchadas.

X: @VictorToriz