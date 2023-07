Nahle-Eric: doble rasero

Columna: Raymundo Jiménez

Por: Raymundo Jiménez Fecha: Julio 13, 2023, 07:21 a.m.

Si Andrés Manuel López Obrador no fuera el presidente de la República, seguramente el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, ya habría acusado al tabasqueño de "racista".

Y es que este lunes el mandatario mexicano, a pregunta expresa de una reportera, arremetió en contra de quien se ha erigido en el principal defensor de los "afrojarochos", descalificándolo por andar "haciéndose publicidad por todo el estado" con el pretexto de un libro de su autoría sobre La negritud en Veracruz y emplazándolo a que si quiere ser candidato a la gubernatura entonces que "renuncie a su cargo".

Sin embargo, hasta ahora el presidente no ha cuestionado a Rocío Nahle por ese mismo tipo de anuncios publicitarios que han comenzado a aparecer en las principales ciudades del estado –en los que paradójicamente la senadora veracruzana con licencia aparece acompañada de él–, ni ha condicionado a su secretaria de Energía a que renuncie si quiere ser postulada a la gubernatura.

Ayer, contradiciendo lo dicho el martes pasado por su jefe Cuitláhuac García –el cual reveló a los medios que había conversado con él antenoche y que continuaría en la Secretaría de Gobierno, pero que no buscaría ser candidato a gobernador y que quitaría toda su propaganda–, Cisneros declaró en un evento en el Batallón de Infantería de El Lencero que él no se encarta ni se descarta para aspirar a un puesto de elección popular, porque apuntó que aún no son los tiempos electorales, y dijo que esperará hasta que su partido emita la convocatoria para tomar una decisión.

El titular de la Segob no quiere admitir que lo doblegaron. Evita decepcionar a sus miles de seguidores, que los tiene en varios municipios con núcleos de población afrodescendiente, los cuales le creyeron que "los afrojarochos existimos porque resistimos", tal como destacan sus anuncios espectaculares en los que aparece sonriente, acompañado de dos mujeres de piel negra.

Al igual que hace casi cinco siglos lo hizo Yanga, su feligresía afrodescendiente deseaba también que ahora Cisneros rompiera las cadenas de su cargo burocrático y se emancipara para buscar libremente el cargo de gobernador, como otro negro del Sotavento, Fidel Herrera Beltrán, el hijo pródigo de Nopaltepec, se impuso en 2004 en contra de los grupos del gobernador saliente Miguel Alemán Velasco y del entonces diputado federal Miguel Ángel Yunes.

En febrero de este año, al ser entrevistado sobre el resolutivo del Tribunal Electoral por la denuncia que había presentado en su contra la diputada local Ruth Callejas Roldán, de Movimiento Ciudadano, que lo acusó de violencia política en razón de género, Cisneros respondió:

"A nuestros paisanos afrodescendientes los han querido detener de muchas maneras. Hace 500 años los quisieron detener teniéndolos amarrados del cuello y de los pies y a lo largo de la historia nos han querido discriminar, borrándonos de la historia. En esto, ahora también nos quieren detener, pero lo que les quiero decir es que los afrodescendientes somos mucha pieza, no nos rajamos y no nos doblamos".

Pero el Presidente, el gobernador y Rocío Nahle tienen otros datos.

