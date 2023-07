Mujerismo y feminismo

Julio 26, 2023, 07:05 a.m.

Por: Gladys de L. Pérez Maldonado Fecha: Julio 26, 2023, 07:05 a.m.

Mujer es un concepto que implica diferencias entre hembras y machos biológicos, pero que también encubre las diferencias que existen entre las mujeres.

Marta Lamas se pregunta ¿Por qué hablar de las mujeres, como si tuvieran los mismos problemas, intereses y necesidades? O más bien, ¿Qué implica hablar de la mujer como simultáneamente el objeto y el sujeto de la política feminista?

En Dimensiones de la política, la antropóloga y feminista mexicana Lamas, cita a Catherine Gallagher quien nos recuerda que lo que sacó a las mujeres a las calles, lo que las empujó a las distintas manifestaciones de la lucha feminista, desde las huelgas de hambre de las sufragistas hasta los enfrentamientos con la policía, fue “su sentimiento de lealtad hacia una comunidad de compañeras en el sufrimiento: en otras palabras, la solidaridad con un sujeto colectivo.”. Pero pasado ese primer momento, se requiere de una reflexión teórica para distinguir algo crucial: una mujer no puede representar a todas las mujeres.

Así también, menciona a Alessandra Bocchetti quien se pregunta “¿Cómo es posible que se pueda hablar en nombre de todas las mujeres? Las mujeres somos muchas, sobre todo son distintas entre sí, no son una categoría ni una clase. No es posible la delegación. No es posible la representación.”.

Una mujer habla desde su cultura, una clase social, una pertenencia étnica, cierta sexualidad, una ideología política, una religión, una historia propia y una posición específica desde su individualidad.

Lamas continúa explicando, el mujerismo mistifica, y generaliza la creencia en que solo una mujer puede saber realmente lo qué le ocurre a otra mujer y sostiene, que dicha suposición es errónea, no solo por esencialista, sino porque plantea la posibilidad de comprensión en la identidad, y no en el conocimiento, pues no es lo mismo hablar como mujer que hablar desde un cuerpo de mujer.

Confundir la presencia de mujeres, el mujerismo, con el feminismo es un grave error. Mientras que lo primero es una condición básica de la democracia representativa, lo segundo es aquello que pretender conseguir que esas democracias sean más justas, igualitarias y equitativas socialmente. Que haya mujeres en la política es una cuestión básica de la calidad democrática, pero eso no garantiza que haya feminismo en la política. (“Mujerismo no es Feminismo”, Cristina Hernández, feminista y escritora española).

Hay quien dice que las mujeres somos capaces de hacer otra política. Nos surge el cuestionamiento ¿De qué política hay que diferenciarse: de la que hace el gobierno o la oposición, si de la que se hace en los Estados o en los Ayuntamientos o en el Congreso de la Unión o en las Legislaturas locales? Pues si pensamos en mujeres y política, podemos nombrar a varias que desde sus ideologías partidistas, hacen política, que tienen el pleno derecho de representar a la ciudadanía, pero lo hacen de manera muy distinta.

Cristina Hernández exclama que las mujeres están presentes en el espacio político por derecho propio. La ausencia de mujeres del poder político es un fracaso conceptual y práctico de la democracia representativa. Las mujeres somos demos, somos pueblo, somos ciudadanas, somos representantes y representadas. Y la paridad no es otra cosa que aspirar a que el género de las mujeres no opere en su contra. A partir de ahí las mujeres pueden ser de izquierdas o de derechas, fascistas, progresistas o comunistas.

Apunta además, que una vez superado ese enorme obstáculo que supone la discriminación por razón de género las mujeres en política son los que ellas quieran o puedan ser.

Que haya mujeres en política es una cuestión básica de calidad democrática, pero eso no garantiza que haya feminismo en la política. El feminismo es otra cosa diferente a la presencia de mujeres.

Veamos, el feminismo en política es hacer de la igualdad y equidad el objetivo de cualquier política pública. El feminismo es hacer de la lucha contra la violencia por cuestión de género, de la desigualdad laboral, de la erradicación de las agresiones sexuales, feminicidios, hostigamiento sexual, de los derechos de las madres trabajadoras para acceder a estancias infantiles seguras, gratuitas o a módico costo, de las escuelas de tiempo completo una prioridad en la agenda política.

El feminismo se nota si los presupuestos tienen enfoque de género proporcionando el monto necesario para sustentar las políticas públicas a favor de las mujeres y las niñas, los niños y los adolescentes.

El feminismo es que la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres, sea tema prioritario en la agenda pública, es pensar el urbanismo y las políticas de movilidad con mirada de género.

En política, en todo momento, desde la perspectiva feminista, la igualdad, seguridad, libertad y dignidad de las mujeres no es un asunto ni negociable, ni secundario.

Si observamos cómo se comportan los gobiernos liderados por mujeres conservadoras, liberales o fascistas en todo el mundo y a lo largo de la historia, claro queda que el feminismo no es cuestión de mujer, es cuestión de ideas políticas.

Sobra decir que en México las leyes a favor de los derechos de las mujeres han sido poco impulsadas por gobiernos estatales representados por mujeres y que la representación paritaria en el Congreso de la Unión y las Legislaturas locales poco o nada ha redituado en cuanto a la protección de los derechos de las mujeres, como ejemplo tenemos la eliminación de las guarderías infantiles y las escuelas de tiempo completo, necesarias para facilitar la actividad en el mercado laboral a las mujeres que son madres.

Una feminista que se identifica como tal, no llama a votar por ella por ser mujer, si no por sus habilidades, preparación y destreza en el manejo de la administración pública.

No se puede aseverar que son tiempos de mujeres, en tono victimista, siempre ha sido tiempo de nosotras, a lo largo de la historia hemos constatado como muchas han sobresalido en la ciencia, la academia, la política, en las guerras, enfrentándose a “las mujeres patriarcales que han internalizado y adoptado, consciente o inconscientemente, los valores, creencias y normas que establecen una jerarquía de género en la que los hombres tienen un poder y control mayor en la sociedad” (Las Mujeres Patriarcales: Definición, Concepto y Comportamiento www.billieparkernoticias.com ), buscando la aceptación y el beneficio personal, aun pasando por encima de otras mujeres.

Se necesitan feministas al frente del poder porque ser mujer no basta.





