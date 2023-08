Mujeres al Senado por Veracruz

Sin importar el género en las candidaturas al gobierno estatal, los partidos políticos, o en su caso coaliciones, deberán postular a mujeres en al menos una de las dos fórmulas al Senado por Veracruz.

Si Morena y aliados deciden postular al Poder Ejecutivo a Rocío Nahle, igual tendrán que reservar un espacio en las fórmulas a la Cámara Alta para otra mujer.

Hasta el momento se identifican cuatro nombres como posibles cartas de la 4T: la ex diputada Mónica Robles Barajas, de fuerte presencia particularmente en la zona sur de Veracruz, integrante de una familia de mucha influencia tanto en el círculo cercano al presidente como en términos mediáticos; la secretaria del Trabajo, Dorheny Cayetano, actual secretaria del Trabajo, posición identificada con actual gobernador; la directora del Instituto de Pensiones del Estado, Daniela Griego Ceballos, cabeza de una de las dependencias que ha ofrecido mejores resultados al gobierno estatal, y con fuertes vínculos con la sociedad civil; y la oficial mayor de la Secretaría de Educación, Ariadna Aguilar Amaya, del grupo de Cuitláhuac García; todas de Morena.

Aunque con menos probabilidades de ser incluida, a ellas se sumaría el nombre de la diputada federal María del Carmen Pinete, del Partido Verde, quien ya buscó una posición en el Senado en 2018, pero por la alianza PRI-PVEM.

En la alianza opositora hay pocos nombres de mujeres con proyección estatal; destacan las panistas Patricia Lobeira de Yunes, alcaldesa de Veracruz; y la senadora Indira Rosales San Román, quien iría por su segundo periodo –ambas integrantes del mismo grupo político, identificadas con el ex gobernador Miguel Ángel Yunes–; la priista Anilú Ingram Vallines, actual diputada local, ex legisladora federal y ex delegada de la Sedesol; y probablemente la perredista Yazmín Copete Zapot, ex diputada y ex candidata al Senado.

En tanto, por Movimiento Ciudadano aparecen tres opciones posibles: las diputadas locales Ruth Callejas Roldán, con nexos en el sector magisterial; y Maribel Ramírez Topete; además de la ex diputada federal Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, integrante de una familia muy cercana al ex gobernador y dirigente nacional del partido, Dante Delgado.

A juzgar por los perfiles de las mujeres mencionadas, ninguno de los partidos o coaliciones tendrá malas cartas para competir por el Senado en las boletas de 2024 en Veracruz. Todas, en mayor o menor medida, tienen experiencia, aunque en el terreno del currículum destacan Mónica Robles (Morena), Daniela Griego (Morena), Maru Pinete (PVEM), Patricia Lobeira (PAN) y Yazmín Copete (PRD), quienes ya han pasado por la prueba de las urnas.

Las demás, sin escatimar méritos, han ocupado espacios pero por la vía de la representación proporcional.

Entre las 12 mujeres de esta lista, sólo una no ha tenido cargo de elección popular: la oficial mayor de la SEV, quien, en su descargo, lleva las riendas del área administrativa de la dependencia más importante del gobierno de Veracruz en términos de personal y presupuesto.

@luisromero85

