Muere Sofía Martínez, Erick ´Tranquilo Bobby, tranquilo´

Columna: A la One, Two, Three...

Primero.- Doña Sofía Martínez, siempre será recordada en esta cuarta trasformación como la mujer que le puso el cascabel al gato y al ratón, exponiendo todas las maniobras, corruptelas del Secretario de Gobierno Erick Patrocinio Cisneros Burgo quien se hermano y solapo a Edel Álvarez Peña, expresidente del Poder Judicial.

Aunque la denuncia de Doña Sofía mencionaba con pelos y señales como Erick y Edel, se hermanaron para el borrón y cuenta nueva y enterrar todo aquello de las ciudades judiciales, millones perdidos, la denuncia de la señora no avanzo en ningún lado, la congelaron, nació viva, pero en el camino la mataron y ahora que murió se terminó y solo quedará para la historia como otra mancha más de este gobierno guinda. Por eso Erick Cisneros, puede dormir tranquilo y sin pendiente 'tranquilo Bobby'. Descanse en paz la exmagistrada Sofía Martínez.





Semáforos de la ciudad inservibles

Two.- Bueno no es novedad que todos los semáforos en la ciudad no funcionan, que pasa con Transito del Estado que no se ponen truchas para tenerlos al cien, los conductores tienen que adivinar cual luz va, porque en un sentido no funcionan y en otros si, ya va siendo hora que se pongan a trabajar y no dejen la vialidad al ahi se va. Aunque algunos aseguran que ese es el negocio en la delegación que hayan accidentes por que les generen billetes y perdidas a quienes circulen las calles.

A estas alturas no es creíble que se terminó en las delegaciones de tránsito las famosas ´mordidas´ o las cuotas que tienen que pagar las constructoras o compañías por movilizar a su personal a los complejos y zona industrial, desde siempre todos los que han estados sentados como delegados han implementado ese cobro de piso, lo único que aquí es con los disque buenos, es un secreto a voces que quienes trabajan en ese lugar tienen también que reportarse y cubrir una cuota con los jefes en turno en Xalapa, los Agentes de Tránsito no les queda de otra que cumplir la cuota A y la cuota B, porque de no hacerlo los sancionan y hasta los dan de baja.

No es necesario hacer una lista de quienes han sido delegados de Tránsito y de ahi salieron de pobres de esas oficinas, en ese lugar siempre se han regido con el mismo librito de la corrupción, en estos tiempos en cualquier municipio de Veracruz que te caiga los tránsitos es como una maldición y por eso la gente está hasta la coronilla, por el desgaste económico ya sea por los buenos o los malos, los ciudadanos en el Estado están ´Quebrado´ y aun así le tienen que entrarle con el billete. Los oficiales cuando menos deberian de cumplir con reparar los pocos semáforos que hay en la ciudad.

Seguramente alguna ´piscachita´ de su recolecta diaria les ha de quedar o si no díganle al jefazo en Xalapa que deje un mes la cuota en la delegación para reparar los focos fundidos y pintar las rallas en las calles, es deprimente ver la mayoría de los altos en las vialidades con las luces tuertas y adivinando al conductor a ver cuándo toca cruzar, señor delegado que se vea la mano de la cosecha en la ciudad.

Piden al conductor respeto los de la caseta del Coatza 1

Three.- Quienes administran el puente de la Caseta del Coatzacoalcos 1, en cada módulo de cobro colocaron su letrero que dice: ´Paga tu caseta, pedimos respeto a nuestro trabajo´ y está bien que pidan ´Respeto´; pero hasta cuando ellos van a tener respeto por el conductor.

No se vale que pida esa empresa del puente Coatza1, lo que ellos no les dan a los conductores que tienen que transitar por esa vía, ´respeto´, eso es de risa, cuando ellos cobran sin importarles que su carretera está por todos lados llena de cráteres, baches, inservibles, por eso no se hagan las víctimas.

Que descaro de estos infelices que se han hecho ricos con los billetes que entran diariamente por el cobro de la caseta del Puente Coatzacoalcos 1. Señores, respeto y disculpas les deben ustedes a los conductores que han dejado su llantas, chasis, balatas y amortiguadores de sus vehículos por la pésima condición que siempre han mantenido esa importante vía.

La empresa en cargada de administrar el Coatza 1, es muy difícil que den la cara a conductores que sufren averías en sus unidades, la carretera desde siempre la han mantenido hecha pedazos, gobiernos entran, salen y no hacen justicia a la gente del otro lado del río. Igual pasa con los diputados llegan, comen y se van y no buscan una solución para aminórales esta carga económica a vecinos de Coatzacoalcos. Ya va siendo hora que Tania Cruz quien está (dobleteando cargo), Eusebia Cortes, Sergio Guzmán, Jessica Ramírez, (dobleteando cargo), inclusive Sergio Gutiérrez, (dobleteando cargo), dejen de hacer grilla barata o cara y legisle a favor del pueblo, aunque parece escabroso a los ciudadanos de por acá los tienen pagando derecho de piso por salir de sus hogares, sea por el túnel, rio o la caseta, tienen que entrarle con una lana; esa es la realidad que viven para donde se muevan les cuesta dinero.





Después de mil años manita de gato a baños

Cuando menos después de mil años la administración del Coatza 1, después de mil años de tener los baños hecho un asco, inservibles, por fin los están reparando y están en la etapa desbarataditos, albañiles trabajando, es lo único rescatable, despues de más de diez años de tenerlos asquerosos porque todo lo de mas sigue igual.