Columna: Fernando Vázquez Rigada

Junio 19, 2023, 07:14 a.m.

La elección del año entrante es de dos caminos: la de salvar la libertad para todas y todos prosperar o instalar una dictadura de partido para terminar de empobrecernos.

Es la continuidad de esta ruina o cambiar para mejorar.

No hay tercera vía. No existe.

El abuso del poder por Morena está a la vista de quien quiera verlo: elecciones de Estado, dinero ilegal, apoyo del crimen organizado.

La agresión al INE y al poder judicial advierten: a menos que las oposiciones tengamos una victoria aplastante, Morena no va a reconocer su derrota.

En esas circunstancias, cada voto que no se emita en favor del bloque opositor, es un voto para Morena.

No hay más.

El partido político Movimiento Ciudadano ha cumplido cabalmente su tarea: fracturar el voto opositor y regalarle victorias a Morena: de cero gubernaturas en 2017 a 22.

Los datos no mienten: de haber ido en alianza con Va Por México, las oposiciones hubiéramos ganado en 4 estados: Campeche, Nayarit, Colima y Michoacán.

Además, 4 hubieran estado altamente disputadas, con una brecha final de 4 puntos o menoslo que, en campaña, se hubiera podido revertir. Así, las oposiciones gobernarían más de la mitad de los estados del país.

Si MC se hubiera sumado en las elecciones federales del 2021, tendríamos hoy mayoría en la Cámara de Diputados: controlaríamos el presupuesto y la Auditoría Superior de la Federación. No hubiera habido planes B.

Dante Delgado afirma que tienen fuerza propia para ganar.

¿De veras?

Su intención de voto es de sólo 5 puntos (Reforma). Este raquítico atractivo es equivalente a su voto duro: algo más de 900 mil, de una lista nominal de más de 95 millones.

En el 2021, en las elecciones de diputados federales, rozó el 7%. En las 6 gubernaturas que se disputaron en 2022, promedió 5.7%, pero si se excluye Quintana Roo —donde aprovechó una ruptura de Morena—su voto fue en promedio de sólo 4 puntos.

Pero MC no sólo ha jugado a fracturar: ha jugado en contra de las oposiciones.

En las pasadas elecciones no compitió: increíble en un partido político. Pero en el Edomexhizo más: denunció que la elección estaba amarrada para Morena. Juan Zepeda, su candidato obvio, obtuvo 1 millón 84 mil votos en su campaña a gobernador del 2017. Provinieron mayoritariamente de la izquierda. Su presencia competía directo por el electorado de Delfina Gómez.

Pero no hay que olvidar que MC lanzó una campaña de voto anti PRI en Edomex ¡una semana antes! de los cierres de campaña. No es una maña nueva: en Sonora, cuando Ricardo Bours declinó en favor de Ernesto Gándara, de la alianza Va por México, Dante Delgado lo rechazó y nombró a otro candidato.

MC gobierna dos estados: Jalisco y Nuevo León. En el primero ganó en toda forma. En Nuevo León ganó Samuel García. Ahí se construyó un mito: que el triunfo fue producto de una campaña tocada por Dios a través de Instagram y el avasallante arrastre de la esposa del gobernador. Como buen mito, es sugerente, pero falso. MC ganó por el ataque de Adrián de la Garza que hundió a Clara Luz Flores. Los votos de Morena se fueron a MC. Sin ese evento, Samuel habría sacado un resultado modesto. ¿No me creen? En marzo, El Norte le daba 8% de preferencias a García y 33 a Flores. En junio, al revés: 33% a García y 15% a Flores.

Si Movimiento Ciudadano verdaderamente quiere un cambio en el país, debe sumarse a la Alianza y colaborar a una nueva alternancia.

Cada voto que se abstiene o que se deposita en favor de alguien distinto a un frente amplio opositor, es ayudar a Morena.

Es un momento de definiciones. De amor por México. De hacer un lado los odios en favor de un bien superior.

Dante dice que no se va a subir al Titanic a ser parte de la orquesta. Mala noticia: ya está arriba de él. Porque el Titanic es México, y si Delgado no se suma a sacar a Morena del país, no será su violinista, sino parte de la tripulación que nos lleva de frente al iceberg.

De no apuntalar la unidad opositora, Movimiento Ciudadano será el peor de los partidos. Al menos del Verde sabemos abiertamente que tiene un precio.

Si no se suma, Dante Delgado deberá recibir de nuestra parte su castigo: ni un voto. Y forzar, finalmente, su desaparición.

@fvazquezrig

