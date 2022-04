Morena ganó en el debate de altura

Columna: Cosmovisión

Abril 19, 2022, 07:35 a.m.

Por: Raúl López Gómez Fecha: Abril 19, 2022, 07:35 a.m.

A los detractores de la Reforma Eléctrica, los tendrá que juzgar el pueblo, y que los juzgue y la historia también.

El domingo se dio la más grande victoria de Morena en los últimos tiempos, después del triunfo de AMLO en las elecciones presidenciales del 2018. Y el veracruzano Sergio Gutiérrez Luna, realizó una labor de verdadera lucha patriótica.

Rafael Castañeda Andrade, analista experimentado y estudioso de la opinión pública, dice que se dio un paso histórico para la nación, con el importante valor de los diputados de Morena y sus aliados, y muchos otros legisladores, que con visión y espíritu patriótico, se sumaron a la decisión de defender la Reforma Eléctrica, que de forma lamentable fue "frenada" por la oligarquía" de antes, de y los que anhelan retornar al pasado, pero quedaron mal parados con el pueblo que sufre de los embates de las altas tarifas eléctricas y los empresarios también.

Pero reconoce, dice que vendieron muy caro algo que quieren ver como una victoria, pero más que nada, los borra de ya de alguna posibilidad de triunfo en las elecciones en seis estados del país en este año, en donde quedaran evidenciados y estigmatizados por el pueblo como malos mexicanos, de los que no quieren nada con los pobres, y los que siempre buscan ser serviles a extranjeros.

Reconoce, que para el presidente AMLO, fue una caída para arriba, con el efectivo debate de altura, siempre respetuoso de alto nivel de los legisladores morenistas, que no ofendieron y la retórica fue de altura y respetuosa, por lo que ahora, el pueblo les podrá de nuevo dar los partidos opositores, especial atención de que no quieren al país y menos al pueblo.

Establece, todo se vio muy claro en el debate ríspido, agudo y en ocasiones ofensivo de quienes se entregaron a los intereses de las empresas extranjeras, que cabildearon y hasta "maicearon", a quienes se les conoce por vender hasta el alma al diablo.

"Lo hicieron con tal de conseguir sacar raja a costillas del pueblo, como ha sido su costumbre en los noventa años del PRI y de sus aliados, que en una venta de garaje acabaron entregando a las grandes transnacionales los recursos naturales del país en sumisión de vasallos". Pero el pueblo los conoce y les seguirá dando su voto de castigo en las elecciones en seis estados del país en este año y en el 2024. Morena seguirá con la supremacía de AMLO con un liderazgo sólido y de defensor de la patria, como los grandes de la historia del país.

Surgen las polémicas contrarias, a quienes se opusieron a ultranza a la aprobación de la Reforma Eléctrica, y eso no es nada extraño, de quienes se han mantenido por décadas como traidores a la patria y por eso el pueblo los ha estigmatizado con un voto de castigo y así seguirán, si es que no cambian en sus posturas "malinchistas" y entreguistas, a los que anhelan a Maximiliano y a Carlota, porque les gusta vivir como esclavos de los personajes que mediante dadivas les compran barata la conciencia, o mejor dicho en remate de oferta, como lo hicieron los presidentes de los últimos periodos neoliberales.

Les gusta vivir en la sumisión como en los virreinatos del pasado. Y a cambio reciben espejitos, porque así se acostumbraron.

Reconoce, la postura ejemplar de los legisladores de Morena con el liderazgo del veracruzano, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, convertido en un auténtico gladiador político al mismo estilo de AMLO, en sus muchos años de noble lucha política, y ahora queda claro, que el paisano, tiene mucha madera, experiencia y no se dobla ante nadie.

En sólo un capítulo más de la historia política de este país, los que estaban a tiempo de cambiar sus negativas posturas de antipatriotas, perdieron la oportunidad para que se pudieran congraciar con el pueblo, al que tanto han lastimado por décadas, y ahora tendrá doble voto de castigo en este año, en el 2024 también. Sin duda.

Y es que el pueblo no olvidará la sesión legislativa histórica, en donde los legisladores de Morena, se enfrentaron estoicos, firmes y valientes en contra de los legisladores opositores, que se cortaron las venas por la corrupción, impunidad y abusos de poder de las empresas extranjeras, que se benefician con los jugosos contratos de energía eléctrica, y que en forma despiadada cometen grandes injusticias en contra del pueblo.

Las empresas extranjeras, que mueven sus intereses para seguirse beneficiando y lucrando con un pueblo, que se está liberando de las ataduras de quienes, dejaron un mal que estará por resolverse, y que son parte de una danza de los millones de pesos o dólares, que van a dar a los paraísos fiscales y no se quedan en el país.

El presidente AMLO, es un luchador social incansable, que no se dobla, y no se somete a los intereses de las empresas extranjeras, y menos a las presiones externas de ningún gobierno, y ahora va por la defensa del litio frente a las empresas mineras extranjeras que hacen destrozos al medio ambiente y no pagan prácticamente nada por sustraer los recursos nacionales del país, dice el famoso Fallo Castañeda. abogado de profesión y analista político de lujo.

En otro asunto, avance significativo en materia de turismo en Boca del Río.

Con la semana santa, Boca del Río, dio la bienvenida a miles de visitantes locales, nacionales e internacionales en esta Semana Santa, destacándose a nivel nacional y estatal, como uno de los principales destinos turísticos.

Juan Manuel Unánue, alcalde boqueño, dijo que, gracias al trabajo coordinado de las diferentes direcciones y áreas del Ayuntamiento de Boca del Río, encontraron una ciudad limpia y ordenada.

"Estuvimos muy bien organizados, una dirección de limpia pública que dejaba impecable la ciudad, para que los turistas despertaran y pudieran aprovechar, las playas, los bulevares, la ciudad en general".

Unánue, destacó que se sobrepasaron las expectativas, pues se obtuvo una derrama económica superior a los 300 millones de pesos y una ocupación hotelera arriba del 95%, además, el sector restaurantero reportó llenos en estos días, así como las plazas comerciales.

Reafirmó que la finalidad de su administración, es que las acciones de su gobierno tengan un impacto positivo, principalmente ahora, que se están retomando todas las actividades que no se realizaban desde hace dos años.

"Vamos a seguir con ese orden, y estar al pendiente de todos los turistas y de los que llegarán en estos días, esperamos un fin de semana próximo con gran afluencia", recalcando, que se continuará con la vigilancia de las playas por parte de la Dirección de Protección Civil, así como con un operativo de policía municipal y tránsito, garantizando a los turistas un libre y seguro tránsito por el municipio.

Se aprovechó la estancia de miles de visitantes, para promocionar las siguientes festividades en la ciudad, las cuales beneficiarán a Boca del Río y a sus habitantes, tal es el caso del Salsa Fest, el Carnaval de Veracruz, las Fiestas de Santa Ana, el Festival Velas, entre otros.