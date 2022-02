Monreal no se paraliza, insiste en abusos en Veracruz con ultrajes

Columna: Política a la veracruzana

Febrero 18, 2022, 07:39 a.m.

Por: Paulina Ríos Fecha: Febrero 18, 2022, 07:39 a.m.

Es Ricardo Monreal pieza clave en Morena, es -aunque así no lo quieran reconocer- quien da equilibrio y un poco de credibilidad al partido en el Poder, es la voz crítica al interior, que permite creer que aún se puede corregir y rectificar el camino; así lo han expresado ciudadanos convencidos de que, es el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, quien da un respiro al instituto político que representa.

Si bien, como lo dijo en días pasado, decidió retirarse de la pelea -respecto de la ilegalidad o no ilegalidad de la Comisión que intentaba investigar los abusos- y optar por extinguirla, acto que tuvo que ser también consentido por Dante, él dijo que continuaría expresando lo que ocurría allá en la entidad y pelando por hacer justicia en el caso de ciudadanos detenidos arbitrariamente.

Fue él quien puso el dedo en la llaga, por el tema ultrajes a la autoridad en Veracruz, desde finales de 2021; ha insistido en su desaparición, pues asegura que este tipo penal ha permitido que gobierno de Veracruz persiga adversarios y castigue a inocentes.

Ayer el presidente de JUCOPO insistió en el tema.

Entrevistado por medios de comunicación nacionales pidió al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jorge Mario Pardo Rebolledo, que resuelva cuanto antes, la acción de inconstitucionalidad sobre el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz.

"Hago un llamado al ministro Pardo, que tiene en su escritorio una acción de inconstitucionalidad de este delito en Veracruz que presentaron la Comisión de Derechos Humanos y los diputados de la minoría. El ministro Pardo debe resolver de inmediato para que se liberen los presos que están en este momento detenidos por este delito de ultrajes a la autoridad, que no es sino un instrumento político de persecución del gobernador de Veracruz contra gente inocente en Veracruz".

Fue más allá, al instar al ministro para resolver "una causa que le fue planteada y que es de exigencia social en todo el país y particularmente en Veracruz, donde están sufriendo familias enteras de esta calamidad y de esta actitud injusta de jueces y fiscales a modo, al servicio del gobernador".

Algo queda claro, no lo han podido doblar, porque no baja la voz y no evita cuestionar y acusar las que considera malas practicas del gobierno que encabeza en Veracruz, Cuitláhuac García.

No dejó del lado el tema de su amigo y ex colaborador José Manuel del Río Virgen, quien dijo está preso por un acto de injusticia y persecución política.

Es triste y lamentable -expresó el parlamentario- que existan jueces penales que actúen por consigna como ocurre en aquella entidad. Pronto, externó, Del Río Virgen recuperará su libertad, porque es inocente, pero lamentablemente, consideró, su vida como la tenía no la podrá retomar. En Veracruz recordó hay mil 30 personas procesadas por el delito de abusos a la autoridad.

También ha criticado y cuestionado el actuar presidencial. Ayer fue tajante al referir que, "ningún comunicador debe ser considerado traidor", lo anterior luego de que al interior de San Lázaro un grupo de periodistas se manifestaron para exigir mejoras en su calidad de trabajo y que se garantice su protección ante la creciente violencia contra el gremio.

De igual manera criticó sobre la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para investigar al periodista Carlos Loret de Mola. Era evidente, dijo, que no fuera aceptada, pues la ley establece claramente las facultades de esta dependencia y entre ellas no está investigar comunicadores. Eso sí político de altura como es, dijo, no busca confrontarse con AMLO.