Minatitlán: la Meca de la política

El próximo 18 de marzo en el Aniversario de la Expropiación Petrolera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, encabezará sin duda uno de los más importantes eventos en la historia de este país.

Y no es precisamente, por los diversos temas escabrosos de las últimas semanas en relación a la industria petrolera nacional.

Más bien, se trata de descifrar todos los enigmas en torno a la candidatura del gobierno estatal veracruzano para el 2024 y por supuesto que el escenario estará bajo la lupa de propios y extraños para decodificar señales y líneas en torno a lo que viene.

Aquí, se despejarán dudas y se verá posiblemente a quien se ve más perfilado para suceder al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien llegó al poder con un inobjetable triunfo electoral, pero los depredadores de la política de siempre, le ponen todo tipo de obstáculos y por lo mismo será importante conocer el mensaje del político tabasqueño, en torno a su segunda patria chica.

Hasta el momento, en la parcela de Morena hay dos aspirantes sólidos: Rocío Nahle, secretaria de Energía y el minatitleco Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal y presidente de la Cámara de Diputados, en carrera política ascendente y de mucha proyección.

Se trata, de una férrea carrera por la candidatura de Morena, en la entidad más politizada del país, y que está predestinada a seguir gobernada por Morena, otros seis años.

En el caso de Roció Nahle, nadie le quita méritos o una opción viable, sólo que es avecindada o residente de Veracruz desde hace varios años, y por lo mismo la ley es muy clara, y se tendría que hacer alguna reforma para poder impulsar a la zacateca-na, que anda bien en el score de la política, y que se desempeñó en Pemex en Coatzacoalcos y aquella región muchos años.

En el caso de Sergio Gutiérrez Luna, se ha visto bien con todos los reflectores encima, debido a su efectivo trabajo legislativo de resultados, además de su positivo desempeño como representante de Morena en el INE con mucho éxito a la causa de la Cuarta Transformación.

En el caso de Rocío Nahle, también con buenos resultados en la actividad energética nacional y por lo mismo, su carrera política bien puede seguir creciendo en el entorno federal, sin problema y hasta las grandes ligas por ser mencionada en los aspirantes a la candidatura presidencial en la sucesión del presidente AMLO.

Lo que se ve en el dilema, de la delicada sucesión estatal veracruzana, son los grupos políticos, los que se mueven y generan algún tipo de efervescencia, y por lo mismo el presidente AMLO, bien puede ocuparse de este tema para que en la unidad todos los grupos morenistas caminen hacia un solo lado, y de esa forma evitar que la debilitada oposición, intente dar la sor-presa que a base de los twits de redes sociales solo hacen ruido, en lo que se percibe una guerra mediática de bajo nivel muy "kikiri" y que nunca crecerá para darle la pelea o alcance a Morena, que por inercia lógica seguirá en el poder acá en estos lares otros seis años.

Los analistas políticos, dan cuenta que el famoso legislador originario de Minatitlán, Sergio Gutiérrez Luna, ha demostrado mucho oficio político, talento y capacidad para servir a la población desde su propia representación popular, y eso le ha dado mucha proyección que lo ponen ya cerca de alcanzar mayores posibilidades y de forma natural.

La actividad política no es de gustos o de preferencias, más bien como lo dijo siempre don Miguel Alemán Velasco, antes de llegar a la gubernatura de Veracruz en 1998, la política es una ciencia de conciencia, constancia y circunstancia. Ándale.

Así es, que todos atentos a este evento del 18 de marzo con sede en Minatitlán, tierra de origen de Sergio Gutiérrez Luna, quien ha logrado generar una fuerte corriente de opinión en su favor, desde la óptica de los expertos en el análisis de la política en tierras veracruzanas que lo ven bien y con buenos ojos. Y de Rocío Nahle con el apoyo de algunos de los grupos del poder estatal.

En el caso de Ricardo Ahued, alcalde de Xalapa, originario de Hidalgo, avecindado o residente de la capital del estado y sin ser parte de la militancia de Morena, pero como externo, los analistas creen que el cargo municipal lo debilitó a tal grado que no hay trato con la prensa, y pocas obras en el inicio de su mandato, por lo que los xalapeños, ahora se preguntan la causa que lo debilitó y no es precisamente que le hayan cortado el cabello como a Sansón o con su negro bigote que lo luce siempre impecable, pero no se le ha visto subir en las preferencias para la grande o muchos creen que sólo cumple con mucha inteligencia en el bajo perfil, para no generar suspicacias innecesarias con los diferentes grupos políticos morenistas, que algunos se aceleran y hasta se disparan solos.

Los tocayos Ricardo Ahued y Ricardo Exsome, tienen lo suyo, sus adeptos y seguidores, sus grupos políticos fuertes, por lo que los que saben dicen, no hay que descartarlos porque son parte de la fortaleza de Morena en la entidad veracruzana.

Rocío, Sergio, y los dos "Ricardos", están en posibilidades de seguir creciendo políticamente, y encumbrarse a la grande en el estado de Veracruz, con todas las posibilidades de triunfo por el oficio político que tienen de forma innegable. Y de que el efecto AMLO continúe más fuerte que nunca.

Y con muchos daños materiales y pérdidas económicas a comerciantes y empresarios, dejó el frente frio número 35, que azotó fuertes vientos este sábado a las costas de Veracruz y Boca del Río, con la falta de energía eléctrica y agua en algunos lugares a causa de la falta de corriente eléctrica.

Sin que se haya reportado ninguna víctima humana por el momento favorablemente, y solo esos efectos de siempre de cables caídos, árboles derribados y el voladero de láminas, anuncios y todo tipo de materiales que se afectaron por los vientos que se registraron de entre 100 y 130 kilómetros por hora, según los reportes de las diversa áreas de protección civil, que han estado atentas a dar el apoyo a la población, especialmente en Boca del Río en la zona costera en donde el alcalde Juan Manuel Unánue Abascal, personalmente dirige todas las acciones del personal en apoyo a toda la población. Así las cosas.