Mediatizar el pasado a mitad del camino, una pésima señal

Columna: Política a la veracruzana

Marzo 23, 2022, 07:30 a.m.

Por: Paulina Ríos Fecha: Marzo 23, 2022, 07:30 a.m.

A más de la mitad del sexenio, ha llamado la atención las declaraciones vertidas este martes por el Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, quien pareciera arraigado en el pasado, toda vez que lo expresado se ha reiterado constantemente. El Mandatario dio a conocer que su gobierno denunciará a exfuncionarios de las administraciones de Javier Duarte, y del panista Miguel Ángel Yunes Linares, por la simulación de deuda y por no defender las finanzas públicas del estado.

Pero lo preocupante de ello, es que sea a estas alturas cuando apenas se estén considerando las denuncias de un tema que –por obvias razones- se tuvo conocimiento desde el inicio de la administración. Mediatizar a estas alturas un acontecimiento de la administración pasada resulta casi innecesario pues se desatienden los temas del presente para continuar dando pauta al pasado.

Tan es así que, el propio Duarte aprovechó los señalamientos para "reaparecer" a través de su cuenta de Twitter, precisando que todas las deudas que dejó durante su administración, tanto bancarias como con proveedores fueron aprobadas por el Congreso del Estado, como tratando de excusarse.

Lo anterior luego de que, García Jiménez lanzara los reflectores hacia el ex mandatario, al señalar que interpondrá denuncias contra exfuncionarios de aquella administración. Dentro de los puntos abordados por el Gobernante destacó que, en la administración de Duarte se "dejaron ganar demandas" ya que presuntamente hubo acuerdos por "debajo de la mesa", para afectar las finanzas del estado.

"Hubo un manejo de simulación en la deuda. Vamos a implementar denuncias penales contra funcionarios de la administración anterior y la de Javier Duarte por haber simulado tipos de deuda y no haber defendido al estado de demandas", informó Cuitláhuac. Luego prosiguió al señalar que, por lo que respecta a Miguel Ángel Yunes, éste no defendió estás demandas ante los tribunales y ahora el estado está obligado a pagar los servicios y obras, de las que Cuitláhuac no tiene certeza de que hayan sido entregadas.

"Se dejaron ganar demandas, pensamos que hubo una colusión total porque el que perdía era el estado ese tenía que pagar con dinero público. Pensamos que algunos funcionarios presumiblemente se dejaron ganar con demandas muy simples a partir de algún entendido bajo la mesa de pagos".

Lo cierto, es que, como los propios especialistas lo han abordado, este tema "se veía venir" desde inicios de la administración; el propio Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) -conformado por magistrados Yunistas y un priista recomendado del ex alcalde de Xalapa Américo, quien por cierto recientemente se reeligió como presidente- sabia de lo que ocurriría, pues sinnúmero de proveedores recurrieron a esa instancia a principios de la administración Yunista sin que se actuará, es a la llegada del Gobierno de Cuitláhuac que las demandas fueron reactivadas.

Y la pregunta aquí es, ¿Quién pide cuentas al TEJAV? Por qué el Órgano Interno de Control ahí insertado, se asegura actúa en complicidad. Lo grave de esto es que, sea en este momento cuando se continúe hablando del pasado, mediatizando un tema por demás abordado y previsto. Para los especialistas y politólogos no solo veracruzanos, sino de nivel nacional, se trata de un hecho desafortunado que denota desorden, desorientación y más allá de ello improductividad de la actual administración.