Martillazos a Xóchitl

De repente todo cambió en el panorama político nacional.

Quienes consideraban tener asegurado el triunfo en las elecciones del 24, ahora lo dudan.

Se les apareció de repente Xóchitl Gálvez, mujer preparada con un liderazgo digno de ser imitado. Sus triunfos han sido fruto de la cultura del esfuerzo, del estudio y desde luego de su afán de superación.

Sus ideas son claras. Sus propósitos también. A las preguntas concretas de quienes la entrevistan responde con claridad y sin titubeos. Lo hace de manera sonriente, fresca y puntual. Nada de darles vueltas a los problemas, ni de titubear. Menos cantinflear como algunos acostumbran, donde hablan mucho y no dicen nada.

Bastante claridosa es. No le echa la culpa al pasado, ni tampoco disfraza o niega la realidad presente para minimizar su existencia. Sueña con un futuro más próspero y justo para México.

Reconoce los aspectos positivos de la actual administración y también señala con valentía lo rubros donde ésta nos ha quedado a deber. Eso demuestra que es una mujer de carácter, con sensatez, equilibrio y sentido común.

Quiere unir, no dividir.

Su formación adquirida en la empresa privada y en el servicio público le dan una amplia visión acerca de cómo detectar y solucionar los problemas ancestrales que padecemos, mismos que se han agravado en los últimos años.

Está consciente de su preparación en diversos temas y su falta de suficientes conocimientos en otros. Sabe que en ninguna parte del mundo hay todólogos. Por eso plantea desde ahora, si llega a ser seleccionada por el Frente Amplio Opositor, que sabrá rodearse de los mejores perfiles, incluso de aquéllos que tengan mayores conocimientos que ella para armar un equipo triunfador que pueda resolver junto con la comunidad los grandes problemas del país.

Si en su momento encabezara el Frente Amplio Opositor, tendrá que armar un equipo con los mejores perfiles de cada partido, pero sobre todo con la inclusión de la sociedad civil. Esto representa una gran ventaja sobre los demás contendientes porque con frecuencia, quienes llegan a un cargo importante traen arrastrando consigo demasiados compromisos, pagando apoyos y lealtades con cargos públicos, en los que acomodan a quienes frecuentemente carecen de la preparación requerida.

Ahora sería diferente. Irían los mejor calificados en cuanto a capacidad y honradez.

Ha ofrecido incluso no darle cabida a los impresentables quienes por cierto existen en todos lados.

Ese plus ella lo posee sobre los aspirantes del partido en el poder, porque ellos no pueden criticar lo que se hecho mal en esta administración, al haber formado parte de ella. Por eso sus discursos son monótonos y aburridos que tienen que llenarse con acarreados y donde lo único que alcanzan a decir es que con ellos seguiría la transformación, lo cual no aclara nada, porque en muchos rubros hemos retrocedido y la verdad ya no queremos retroceder más.

Como la popularidad de Xóchitl va al alza, porque representa una gran esperanza para muchos mexicanos y eso lo ha conseguido a pesar de que no tiene colocado un solo espectacular, mientras que otros ya tapizaron con anuncios el país competo, surgen quienes por envidia, encargo y otros intereses empiezan a golpearla mediáticamente con el ánimo de demeritar su imagen para quitarle simpatías y en su momento votos.

Otros más la denuncian penalmente alegando presuntas violaciones a la Ley cometidas hace años. Si esto fuese cierto, ¿por qué esperaron tanto tiempo en interponer las denuncias?

La explicación es muy simple: Porque no la veían como un peligro para sus intereses y ahora si no le encuentran algo, se le inventan.

Espero que la ciudadanía se dé cuenta de esa estrategia para no dejarse manipular.

Bien dicen que en México al clavo que sobresale, es al que más martillazos le dan.

¿No les parece a Ustedes?.

Muchas gracias y buen fin de semana.

