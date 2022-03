Mario Delgado, acorralado por candidaturas estatales

Columna: En la mira

El líder de Morena en el país, Mario Delgado enfrenta el asedio y la presión de grupos políticos que desde el altiplano y en las distintas regiones del país, pretenden imponer a sus respectivos candidatos en las elecciones estatales para gobernador que se desarrollarán en los siguientes dos años y en el 2024 cuando concluye el periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

Esto ha despertado preocupación en varios sectores del gabinete, pero uno de los que se encuentran más al pendiente de los ataques y el desgaste que pueda tener "su amigo" es el tabasqueño, Adán Augusto López Hernández, quien desde la secretaría de Gobernación pretende restarle presión al dirigente morenista.

Ya sea hablando con actores políticos, buscando acomodarlos en encargos o simplemente, con la concertación.

Y es que al menos en este 2022 son seis estados donde habrá renovación del Poder Ejecutivo, a saber: Oaxaca (gobernado por el PRI), Tamaulipas (gobernado por el PAN), Hidalgo (gobernado por el PRI), Durango (gobernado por el PAN), Aguascalientes (gobernado por el PAN) y Quintana Roo (gobernado por el PRD).

En tanto en el 2023, son dos entidades las que renovarán gubernatura. Coahuila y el Estado de México, también gobernados por el PRI.

Mientras que en el 2024 es el mayor número de elecciones para gobernador, las que se darán en nueve entidades y entre ellas Veracruz. Aseguran que las presiones de las tribus morenistas tienen a Mario Delgado sobre la lona, pero por ello desde Gobernación le inyectan oxígeno para buscar que no se desinfle antes de tiempo.

Así también en el 2024, mismo año en que habrá elección presidencial, también se realizarán los comicios de la CDMX (gobernado por Morena), Chiapas (gobernado por Morena), Guanajuato, (gobernado por el PAN), Jalisco (gobernado por MC), Morelos (gobernado por el PES), Puebla (gobernado por Morena), Tabasco (gobernado por Morena), Veracruz (gobernado por Morena) y Yucatán (gobernado por el PAN).

De estos, se afirma quienes tienen esta versión, que solo el caso de Rocío Nahle está claro no solo para el propio Mario Delgado sino para el secretario de Gobernación, Adán Augusto.

Y que a pesar de que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez ha pretendido ganar terreno en Veracruz con una intensa campaña, es sabido que no tiene posibilidades y en realidad, su trabajo va enfocado a hacer "amarres" para el mismo Mario Delgado y por supuesto para la causa del canciller, Marcelo Ebrard.

MUY EN CORTO

"CHAPITO" DEL PAN, DESESPERADO O CONFIADO?. Para algunos pueda sonar a desesperación pero para sus aliados puede ser confianza en que los resultados en las instancias que siguen le favorecerán a Joaquín Guzmán al impugnar la elección interna del Comité estatal y echar abajo la dirigencia de Federico Salomón, del grupo yunista.

Apenas ayer, hizo referencia a algo que en este espacio se expuso, las presiones que están recibiéndolos tribunales electorales estatales y federales, además de la ayuda del senador de Morena, Ricardo Monreal para que les favorezca la resolución de los magistrados y los mantengan en el poder del partido.

"Acción Nacional no es de una sola familia, sino de todos los panistas que han decidido luchar por el bien común y no solo de aquellos que buscan un cargo plurinominal. Por eso están preocupados porque no saben trabajar de otra manera, no saben ganar una elección".

En un video difundido en redes sociales, Guzmán Avilés, "El Chapito" quien busca repetir, asegura que defenderá el triunfo en las instancias correspondientes además de acusar a Monreal de intervenir en la vida interna del PAN. Hay que recordar que el Tribunal Electoral estatal ya invalidó las elecciones internas, pero faltan aún lo que diga la sala regional del tribunal Federal y la Sala Superior del mismo.

Por ello, Guzmán pareciera que tiene esperanza en conservar la misma resolución y que se ordenen nuevas elecciones. Lo cierto es que esto no es una garantía como ocurrió con el caso de las elecciones de Ricardo Exsome.

Basta señalar que el 8 de diciembre el Tribunal estatal determinó anular la elección de la candidata del PAN, PRD y PRI, Patricia Lobeira, y se pensó que sería el mismo curso que seguirá la resolución en la Sala regional del tribunal federal electoral, pero ésta revocó dicha sentencia. Y posteriormente la Sala Superior hizo lo propio.

Así que a pesar del discurso del "Chapito" los panistas contrarios a la corriente de Yunes y Enrique Cambranis y del detenido, Tito Delfín, no pueden echar las campanas al vuelo.