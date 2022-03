Lo dejan solo y nadie sale en su apoyo

Columna: Se dice que...

En esta guerra mediática desatada en contra del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, donde se busca la eliminación del delito de ultrajes a la autoridad lo han dejado solo, no se conoce a ningún miembro del gabinete que haya salido a su rescate.

La falta de buenos abogados para asesorar al ejecutivo estatal y a la Fiscalía General del Estado, que preside Verónica Hernández Giadáns, ha creado este ambiente de tensión que no ayuda y afecta por la grave crisis de inseguridad, cierre de comercios y por ende la falta de trabajo. Donde la pandemia que sufre el país y el mundo ha colaborado a que esta situación sea más grave.

Dentro del impuesto gabinete estatal son pocos los que se salen del nivel mediocre y logran conservar un status conveniente, como es el secretario de Finanzas José Luis Lima Franco, quien fuera jefe de departamento cuando Mario Delgado fue secretario de Finanzas con Marcelo Ebrard, en los tiempos en que operaba como jefe de gobierno de la ciudad de México; también el discreto y eficaz regiomontano secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez Maldonado; el secretario de Salud, médico Roberto Ramos Alor y de las otras áreas pareciera que se mantienen fuera de circulación en cuanto a no figurar dentro de los medios informativos. Posiblemente exista una disposición oficial al respecto.

¿Desaparecerán los periódicos?

El periódico más influyente de los Estados Unidos es el New York Times, en una reciente edición publica una vieja fotografía donde se aprecian a siete personas, hombres y mujeres, que aguardan para subirse al autobús, solo uno de ellos no lee la edición de ese día. Esa vivencia ha desaparecido por diversos motivos. Uno puede ser el económico y la otra es que en la mayoría de los hogares ya no leen el periódico. Los niños no ven sus padres sumidos en la lectura de algún diario y no saben de la importancia que tiene el estar bien informado para cualquier desarrollo de sus actividades particulares.

Observar a sus padres leyendo un periódico es una buena siembra para el futuro.

Tocar el papel periódico y compartir sus secciones permite una mejor educación, comentar una noticia después de leerla en un medio impreso logra que haya una mayor convivencia.

Desde la universidad se conoce al político

En el quehacer político y gubernamental tienen mucho que ver para que haya buenos resultados la carrera universitaria que haya desarrollado la persona que aspira a trabajar dentro de estas actividades de los servidores públicos.

La preparación académica influye de manera determinante en el éxito que llegue alcanzar y de igual manera esta incursión para personas que estudiaron carreras de importancia para las matemáticas o estudios técnicos de ingenieros civiles, arquitectos, mecánicos, electricistas, agrónomos, médicos zootecnistas que no en-cierran ninguna materia con lo más elemental conocimiento de esta compleja actividad política son los que fracasan de manera rotunda cuando incursionan en este complicado quehacer de la privilegiada clase política mexicana.

Para el presidente López Obrador el haber estudiado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM le permitió iniciarse para destacar desde una temprana edad en este oficio complejo gubernamental.

La gran mayoría de los gobernadores de Veracruz fueron licenciados en Derecho, desde los anteriores a Miguel Alemán, Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Yunes fueron abogados.