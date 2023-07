Las traiciones dentro de la Cúpula Nacional del PAN

Julio 17, 2023, 08:44 a.m.

Por: Luis Humberto Tejeda Taibo Fecha: Julio 17, 2023, 08:44 a.m.

Para nadie es un secreto que el candidato de Marko Cortés es Santiago Creel quien hace ya mucho tiene las 150 mil firmas y sin problemas pasa una encuesta por su arraigo al interior del panismo.

Sin embargo, ante la falta de determinación y liderazgo de Marko, Claudio X González el empresario arquitecto del Frente Amplio por México, ha decido lanzar a la Senadora Xóchitl Gálvez como precandidata, no importando que no sea panista y apoye el aborto y se pase por el arco del triunfo todo los principios y valores de Acción Nacional, al más puro estilo del fin justifica los medios, esto sin duda será así y si no pues, Xóchilt bien podría ser candidata para la Ciudad de México, por ello el gasto la inversión y la orden de la elite empresarial de inflar mediáticamente a la Hidalguense.

Es todo claro que ha traído repercusiones en el Panismo de cepa, las fracturas, divisiones y lucha por los pocos espacios y quizá solo en las cámaras, está a todo lo que da, imaginé usted solo como ejemplo Veracruz, en donde los tres principales grupos panistas estatales, los del senador Julen Rementeria, del Dr Joaquín Guzmán y del ex candidato Miguel Yunes, se pelean estos mismos.

Último dato, la gira de Xochitl por Veracruz, un caos, un evento ciudadano en Xalapa con 250 personas, nadie tomo datos, no hubo mesa de registro, los liderazgos panistas no llegaron o fueron sensatos en filas intermedias, otro evento en conocido Hotel de la Conurbada Veracruz Boca del Río, más de 350 personas, organizado por las huestes del senador Rementeria, pero la Hidalguense, casi secuestrada por los Yunistas, ya que no dejaban que se le acercara nadie, ni la dejaban sola ni para ir al baño.

Por último, el evento que, parecía de los ayuntamientos en el club de leones de Veracruz, con más de 500 personas, en fin, entre los grupos poniéndose el pie, y la omisión grosera al grupo más poderoso del Pan en Veracruz, al del Dr Joaquín Guzmán, que sin su ayuda y colaboración será muy, pero muy difícil que cualquier candidato del Frente si quieres pueda competir contra el oficialismo en el 2024., En Veracruz.

Es cuánto estimados lectores.

reinhartaibo@hotmail.com

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas