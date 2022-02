´Las inferencias como resultado de un aprendizaje´

Entendamos la utilización de las inferencias dentro del campo como la lógica, la estadística, la lingüística o la psicología, pero démosle un uso aplicado a la enseñanza deportiva, aunque cada disciplina dará su propia definición a este término, todas tienen en común, que se refieren a la construcción de una conclusión a partir de la información disponible. Podemos referir que la inferencia es la parte medular d la comprensión e interpretación de la realidad de lo aprendido, es decir, la columna del desarrollo del conocimiento del aprendiente. Responder preguntas como "¿como o a que se refiere la instrucción de la ejecución de tal o cual ejercicio?" "¿a quien se refiere cuando dice ofensiva o a quien cuando dice defensiva?". Encontrar coherencia en la relación de referencias y referentes, resolver ambigüedades y poder entender los nuevos aprendizajes en actividades antes desconocidas. Responder preguntas como "¿qué?" "¿por qué?" o "¿para qué?" para construir una conclusión lógica a lo que estamos aprendiendo. Otro tipo de pregunta que ayuda a la construcción de las inferencias es... "¿en la realidad así podría suceder?" "se puede predecir lo que pudo haber pasado?" y finalmente las tradicionales como "¿Cuándo?", "¿Cómo?", "¿Dónde?", "¿con que?", "con quien" y muchas mas así de comunes y trilladas. La importancia es hacer que los alumnos puedan adquirir y desarrollar habilidades en la construcción de las inferencias que necesitan para poder adquirir un aprendizaje mas adecuado de su deporte o disciplina y así poder encontrar un pensamiento crítico y desarrollo de un pensamiento lógico y coherente. En la actualidad somos entrenados en la adquisición de muchos de los conocimientos de manera pragmática y mas hoy en día, en donde los medios electrónicos toman un rol casi imprescindible convirtiéndose en recursos que generan una dependencia significativa tanto en la vida del aprendiente como del docente, en donde por la naturaleza de los mismos medios electrónicos, hacemos el mal habito de esperar resultados inmediatos y sin esforzarnos y si los resultados no son como lo esperábamos, simplemente reiniciamos el dispositivo o la operación hasta encontrar el resultado deseado, lo que nos automatiza precisamente en el desarrollo de las actividades físicas o deportivas, por todo esto, es importante que podamos ser generadores de las inferencias como resultado de un aprendizaje. Como experiencia personal, puedo manifestar, que los niños mas pequeños y los aprendientes con características o habilidades especiales, sobre todo cuando estas habilidades especiales se refieren a diferencias en habilidades de pensamiento o procesos mentales, son expertos generadores de preguntas como las que arriba mencionamos, "¿Qué?", "¿Por qué?", "¿para qué?, etc., por ello nos dan la pauta para poder ayudarlos a encontrar sus inferencias en los conocimientos que estamos tratando de compartirles. Los jóvenes y sobre todo, la mayoría de los adultos, están mas acostumbrados simplemente a recibir instrucciones, por lo que simplemente aprenden, copian o imitan de nuestra enseñanza sin generar sus propias inferencias de aprendizaje, es entonces que surge nuestra oportunidad como entrenadores de poder motivarles para que puedan generar su espíritu de cuestionamiento y así como los niños mas pequeños no solo copien lo que les enseñamos sino que busquen y desarrollen una inquietud y deseo de investigación para si poder encontrar un mejor aprendizaje y aplicación del mismo. El entrenador, maestro o facilitador, deberá de ser el principal motivador para el desarrollo de las inferencias de sus discentes y así puedan llegar a ellas como resultado de un aprendizaje.

La segunda categoría son las inferencias lógicas proposicionales, que se derivan lógicamente del contenido semántico del texto, es decir, están implicadas en el texto. Dentro de esta categoría se distinguen dos tipos: inferencias informativas y explicativas. Las informativas tratan sobre las circunstancias, y dan información sobre el qué, quién, cuándo y dónde. En cambio, las inferencias explicativas tratan sobre las motivaciones de los personajes, los condicionantes, las causas y las consecuencias de las acciones, dando información sobre el por qué y el cómo.