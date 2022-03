Las denuncias contra el yunismo

Columna: Hora cero

Marzo 10, 2022

Por: Luis Alberto Romero Fecha: Marzo 10, 2022

Derivado de las auditorías a los ejercicios 2017 y 2018, los dos años de Miguel Ángel Yunes en la gubernatura de Veracruz, el Órgano de Fiscalización Superior, ORFIS, reveló irregularidades por más de 923 millones de pesos.

Ese monto corresponde a observaciones que no fueron solventadas por dependencias del Gobierno del Estado y de municipios veracruzanos.

El informe de seguimiento de las observaciones por presunto daño patrimonial, que el ORFIS entregó al Congreso de Veracruz, establece que hay 39 denuncias, de las cuales 15 corresponden al Poder Ejecutivo, sumando más de 708 millones de pesos.

Entre las dependencias estatales con más observaciones se encuentran algunos institutos y universidades tecnológicas, como las de Huatusco, Perote y Las Choapas, así como las secretarías de Educación, Salud y Desarrollo Social.

El Instituto de Espacios Educativos, que depende de la SEV, tendrá que responder por un monto superior a 81 millones de pesos; a los Servicios de Salud les reclaman más de 10 millones; a la Secretaría de Salud, 71.6 millones; y a la Sedesol, poco más de 4 millones 700 mil pesos.

Por su parte, los municipios acusados por presunto daño patrimonial representan un monto de 214 millones de pesos; y entre ellos se encuentran los ayuntamientos de Veracruz, Xalapa, Alvarado, Papantla, Emiliano Zapata, Cosamaloapan, Isla y Tierra Blanca.

Las denuncias correspondientes fueron interpuestas por el ORFIS ante la Fiscalía Especializada en Combate a la corrupción, de tal manera que es cuestión de tiempo para que avancen.

Este miércoles, en seguimiento, diversos medios locales consignan que 46 ex funcionarios de la administración Yunes fueron inhabilitados para ocupar más cargos públicos.

Esa administración estatal sólo duró 2 años, del 1 diciembre de 2016 al 30 de noviembre de 2018; en ese lapso acumuló un rosario de irregularidades y observaciones que si bien no se comparan con las detectadas al gobierno de Javier Duarte, sí dio pie para que se generen acciones legales en contra de sus ex funcionarios.

El problema para ese grupo, que cuenta con una fuerte presencia tanto en el PAN como en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, donde conserva el control político, es que esas denuncias del ORFIS podrían sacar de la carrera rumbo a la sucesión de 2024 a una de sus piezas clave, el ex alcalde de Veracruz Fernando Yunes Márquez.

Habría que decir que los veracruzanos están acostumbrados a noticias de ese tipo; durante años, la instancia fiscalizadora ha señalado irregularidades y presentado observaciones a las cuentas públicas; ha interpuesto denuncias contra ex funcionarios pero estos rara vez enfrentan problemas: en su comparecencia de enero pasado, por ejemplo, la auditoria Delia González Cobos expuso que en los últimos 15 años, el ORFIS presentó más de 200 denuncias contra ex servidores públicos señalados por presunto daño patrimonial; habló la funcionaria de más de 33 mil millones de pesos, un monto insultante que debería provocar el encarcelamiento de docenas de ex funcionarios; sin embargo, son pocos los casos de presos por esos delitos contra el patrimonio y el erario público.

