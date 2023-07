Las corcholatas de Morena en Veracruz se están dando con todo

Julio 17, 2023, 08:32 a.m.

Por: Juan de Dios Sánchez Abreu Fecha: Julio 17, 2023, 08:32 a.m.

*Próximamente Primer Aniversario de "INNOVA DIGITAL".

*Excelente gira por Veracruz de Xóchitl Gálvez, no la pierda de vista.

Las corcholatas del gobierno de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos (secretario de gobierno), Zenzayen Escobar García (secretario de educación), José Luis Lima Franco (secretario de finanzas), Eleazar Guerrero Pérez (subsecretario de finanzas), Juan Javier Gómez Cazarín (diputado local y presidente de la junta de coordinación política del congreso), Manuel Huerta Ladrón de Guevara (súper delegado de los programas federales del Bienestar), se están dando hasta con la cubeta, se dieron cuenta que ninguno de ellos va ser candidato a la gubernatura de Veracruz, por lo consiguiente quieren quedar bien con la que se supone va ser la candidata (todavía está por verse), por eso entre ellos se están peleando los puestos políticos electorales que quedan disponible en el estado, como las senadurías, diputaciones federales, locales y algunos con la esperanza de repetir en el nuevo gobierno, por eso entre ellos se están dando duro en los medios de comunicación de sus preferencia y en diversas redes sociales, soltando información que tienen de su rival, como en la película los juegos del hambre, así cada día que pasa se van eliminando para quedar menos candidatos, pues esperemos hasta donde son capaz de llegar estas corcholatas morenitas de Veracruz, en su ambición de seguir en el poder., el problema es que ya lo probaron y les gusto., entre ellos hay nuevos super ricos, pero esa es otra historia.

*Diego Florescano, regidor quinto del ayuntamiento de Xalapa, viene realizando un excelente trabajo al frente de dicha regiduría, ya que todo los días atiende a un sin número de personas que se acercan a su oficia, a pedir alguna asesoría o gestión, el regidor Florescano; preside la comisión de fomento agropecuario, protección civil, e integrante de algunas más, donde viene realizando una gestión cercana a la gente, además de tener una buena relación de respeto y trabajo con el alcalde Ricardo Ahued, con quien se coordina para desarrollar los trabajos en beneficio de la ciudadanía xalapeña, ojala Florescano, siga en esa dinámica de trabajo junto a la gente.

*Otro que viene caminando y trabajando desde hace varios meses en el municipio de Jamapa, es el contador Pablo Caballero, presidente de la fundación CBRO, quien a través de esta ha beneficiado a muchas localidades del municipio, como a escuelas de la cabecera municipal, a las mamás les celebro su día con un gran festejo, rifándoles un sin número de electrodomésticos, el contador Caballero, es bien querido por el pueblo, ya que en tiempos difíciles siempre ha estado a su lado, como la pasada pandemia o cuando se quedaron sin agua, él les llevo pipas para que la gente no padeciera este vital líquido., el contador no ve colores de partido él apoya a todos en general, quienes se le acercan a pedirle algún beneficio para el municipio, ojala no baje la guardia Pablo Caballero y que siga con la dinámica de gestionar para el mejoramiento del gran municipio de Jamapa., en hora buena.

*El profesor y líder moral por muchos años de la sección 32 de los maestros en Veracruz (SNTE), Juan Nicolás Callejas Arroyo, que diría al saber que su querida sección a la que le tenía mucho cariño., actualmente apoyo en abierto al partido de morena y en especial a la candidata a la presidencia de la república Claudia Sheinbaum, ya que él fue tres veces diputado federal y local por el PRI., el maestro Callejas Arroyo, siempre decía a su grupo político, que en la sección había pluralidad, pero que a ningún maestro se le obligaba a militar en ningún partido y menos llevarlos de acarreados a eventos políticos, (con una candidata que no levanta en las encuestas, ni yendo con los brujos de Catemaco), a ellos se les hacia la invitación formal y quien quisiera asistir lo hacía por sus propios medios, pero los actuales líderes sindicales de la 32, obligan a los maestros de todo el estado asistir a través de los delegados sindicales, a eventos de morena en especial al que se llevó a cabo en el puerto de Veracruz, con la advertencia que si no asistían no contaran con el apoyo sindical para algún trámite y menos con del secretario de educación Zenzayen Escobar García., así las cosas en la sección 32., cambio la historia del estado, en donde quedo el legado político que dejara un gran hombre serio y trabajador, como el maestro Juan Nicolás Callejas., se echaría a bajo tan rápido esa gran lucha sindical que impulso para beneficio de sus agremiados., que lastima margarito.

*El que cada dia deja más en ridículo al partido Verde en Veracruz., es el dirigente interino Marcelo Ruiz, ya que nos comentan que el pasado jueves cuando anduvo de gira en el estado, la candidata a la presidencia de la república y consentida de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum, le pidió a sus organizadores que de regreso de su evento en Catemaco rumbo al Puerto de Veracruz, pasaran a saludar a su amiga la presidenta municipal de Alvarado Liz Álvarez, para platicar con ella y solicitarle se solidarice con el proyecto y que ya no jale con el Verde y se afilie a la 4T, quien por cierto andaba ahí de chicle queriendo quedar bien con Sheinbaum, es el líder interino del Verde el orizabeño Marcelo Ruiz, a quien por instrucciones del diputado local Juan Javier Gómez Cazarín., no le permitieran se acercara a la candidata, ya que el líder del congreso local, no lo puede ver a Marcelo, ni en pintura, así las cosa en el Verde., pero como digiera el célebre Juan Gabriel, "pero que necesidad".

*Nos Leemos la próxima semana.

