Las coincidencias de un día X

Columna: Se dice que...

Abril 08, 2022, 07:41 a.m.

Por: Maquiavelo Fecha: Abril 08, 2022, 07:41 a.m.

Hay ciertos hechos que de una manera extraña coinciden en el tiempo, la información del secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, sobre rehabilitar el estadio de futbol Luis "El Pirata" de la Fuente con una inversión cercana a los 150 millones de pesos, cuando ni siquiera tenemos un equipo en la primera división, ya que el propietario de los ´Tiburones Rojos´, el orizabeño Fidel Kuri, se encuentre recluido en una cárcel del Estado de México mejor conocida como "Almoyolita" por la cercanía con ese famoso penal destinado a los narcotraficantes y delincuentes peligrosos; y que al mismo tiempo Ricardo Salinas Pliego, el multimillonario propietario de Televisión Azteca celebre los 25 años de su fundación y que gracias a sus influencias tiene al veracruzano encarcelado por una supuesta deuda de decenas de millones, cuando Salinas Pliego le debe al fisco cerca de 40 mil millones de pesos y es la persona que debiera estar en prisión.

Lo que son las cosas, la idea del reportero de ir a visitar al amigo encarcelado fue a través de Héctor Yunes Landa quien me informaba el sofisticado mecanismo de contactos claves que hay que seguir para poder pasar a ver al empresario veracruzano, quien está guardado porque se opuso a las exageradas demandas y absurdas exigencias del dueño de Elektra para poder recuperar su libertad.

La justicia en México depende de quién es el influyente demandante y el dinero que posea la víctima.

Para asistir a ese evento del aniversario de la fundación Azteca desfilaron un buen número de gobernadores que quisieron quedar bien y mostrar su servilismo, hay dos que salieron de MC, Samuel García y Enrique Alfaro, de Nuevo León y Jalisco respectivamente, aparecer en la pantalla chica sigue siendo un imán político.

Todo ocurrió en un mismo día, coincidencias que no se entienden.

No es para AMLO la revocación

La importancia que tiene la revocación del mandato no es para el presidente López Obrador sino la trascendencia que va a reportar en un futuro, si ésta hubiera existido en el pasado lo más seguro es que ninguno de los mandatarios desde la época de Carlos Salinas hasta Peña Nieto, la hubieran superado. Felipe Calderón no habría llegado ni al primer año de su gestión.

López Obrador coincide con el veracruzano Ruiz Cortines, ambos estuvieron sembrando para el mañana, para las nuevas generaciones.

Lo importante es que también se aplique a los gobernadores y Veracruz se hubiera librado de tantos problemas especialmente de índole económica y no habrían tenido tiempo para causar el desastre financiero. Varios de ellos no terminarían y no tendrían que rendir su primer informe de gobierno. Algunos la propia familia hubiera exigido la aplicación de esta medida democrática. El pueblo lo puso y el pueblo lo corre.

Extraña función de la policía en Xalapa

La ausencia de agentes de tránsito es notoria en la ciudad de Xalapa, se pueden cometer toda clase de anomalías de educación vial y no se aparecerá ningún agente y muchos menos una patrulla. Se pueden pasar los altos, viajar en reversa cuadras enteras y lo que se le ocurra sin que sea motivo de alguna infracción, es el paraíso de los taxistas y camioneros urbanos, nadie los va a molestar.

El motivo es que se dedican a cuidar solo las avenidas o calles por donde van a circular los dos más altos funcionarios del gobierno estatal. Es su única función.