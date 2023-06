Las cartas del MC para Veracruz

Dante Delgado no sólo es el orquestador del Movimiento Ciudadano, el dueño del partido; es también su principal referente en Veracruz y uno de los actores políticos más importantes de la oposición.

Este hombre de 72 años cumplidos (nació en Alvarado el 23 de diciembre de 1950) era mencionado como una de las principales cartas del MC para contender por la gubernatura de Veracruz. Ya se descartó.

Hace poco más de una semana, ante la insistencia de los reporteros en los nombres de los posibles aspirantes del MC a la gubernatura, el dirigente del partido, Sergio Gil Rullán, se refirió a tres nombres:

José Manuel del Río Virgen (69 años), ex diputado federal, ex alcalde de Tecolutla y actual secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado.

Ignacio Morales Lechuga (76 años), ex procurador general de la República, ex embajador de México en Francia, ex rector de la Escuela Libre de Derecho (una de las más prestigiosas del país en su ramo), y ex candidato de la alianza PT-PVEM al gobierno del Estado en 1998.

Y Dante Delgado, ex gobernador sustituto de la entidad, fundador de Convergencia por la Democracia y de Movimiento Ciudadano, actual senador y dos veces candidato (en 2004 y 2010) al Poder Ejecutivo del Estado.

Entre esos tres nombres hay una gubernatura, tres candidaturas del gobierno estatal, dos embajadas, tres diputaciones federales, dos senadurías, dos secretarías de gobierno en Veracruz, y 217 años.

Pero al margen del factor de la edad en las cartas del MC, es incuestionable la experiencia, la trayectoria y el talento político.

El problema es que Dante Delgado prácticamente ya se descartó para buscar la gubernatura de la entidad en un tercer intento. En una reciente entrevista difundida por el portal de noticias Al calor político, el ex gobernador veracruzano señaló que no aparecerá en las boletas de las elecciones de 2024; y que su participación se centrará en articular el proyecto político de su partido.

Las otras dos opciones mencionadas por Gil Rullán todavía estarían en la jugada y a esos nombres podría sumarse el del ex senador y ex candidato del PRI a la gubernatura Héctor Yunes Landa. Es una versión que aunque ha corrido con insistencia en los meses recientes, no ha sido desmentida ni confirmada por Dante ni por el propio Héctor. Lo único que se sabe al respecto es que entre ambos personajes hay una fuerte relación de amistad, que no necesariamente se traduciría en una alianza política.

Con cualquiera de esos nombres, Morales Lechuga, Del Río Virgen, Dante Delgado e incluso Héctor Yunes, MC podría presentar una candidatura competitiva al gobierno del Estado. Aun así, con todo y sus trayectorias y perfiles políticamente atractivos, se observa muy complicado el escenario para esta fuerza política de cara a 2024, en el caso de que, como han declarado sus dirigentes, el partido vaya solo y no se sume a un frente opositor. @luisromero85

