“El gordito de oro"

*La zacatecana Rocío Nahle se prepara para poder ser precandidata a la gubernatura de Veracruz, claro si reúne los requisitos que solicita el Instituto Nacional Electoral (INE), ya que todos sabemos ella es nacida en el estado de Zacatecas; si tiene muchos años viviendo en Coatzacoalcos, pero eso no le da para ser candidata, ya que el artículo 43 dice que para ser gobernador del estado de Veracruz: 1-. Ser veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos; 2.- Contar con residencia efectiva en la entidad de cinco años inmediatos anteriores al día de la elección; 3-. Tener por los menos treinta años cumplidos al día de la elección; 4.- No ser servidor público del estado de la federación en ejercicio de autoridades (este requisito no se exigirá al gobernador interino ni al sustituto); 5.-No ser militar en servicio activo o con mando de fuerza; 6.- No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe de su ministerio conforme a lo establecido por la constitución federal y la ley material; y 7.- Saber leer y escribir y no tener antecedentes penales por la comisión de delitos realizados con dolo, exceptuando aquellos en los que se hayan concedidos los beneficios condicional de la sanción.

La prohibición para los servidores públicos mencionados en la fracción IV y V, no surtirán efectos si se separan de sus cargos noventa días naturales anteriores al día de la elección, o a partir del quinto día posterior a la publicación de la convocatoria para la elección extraordinaria.

Nahle no es veracruzana sino zacatecana, además tiene los últimos cinco años viviendo (su residencia) en la Ciudad de México, porque allá están sus oficinas generales y no hay que perder de vista que actualmente es secretaria de Energía del Gobierno Federal, y las otras oficinas las tiene en Villahermosa Tabasco.

Así como decía Don Teofilito, “no che puede, no che puede “. Claro esperemos que va a inventar el INE para permitirle a la zacatecana participar en la elección en Veracruz, ya que Nahle es la candidata del presidente AMLO, y del gobernador Cuitláhuac García.

Los veracruzanos deben estar muy atentos si permiten que una zacatecana venga a gobernar su estado; en Veracruz hay más de una persona jarocha cien por ciento preparada para poder ser el nuevo gobernador, por lo que no se necesita de un foráneo para gobernar el estado, ya que de por sí Veracruz está de cabeza con desempleo, salud, inseguridad, etc. Nos ha salido más caro a los mexicanos el cambio de la 4T ya que solo es puro engaño en todos los rubros del gobierno federal y estatal. Bueno esperemos esta semana como se desarrollan las cosas en el triste Veracruz.

*Triste que un gran estado como Veracruz que lo tiene todo para crecer a nivel mundial, nacional y estatal resulte que ahora no tiene una persona preparada para gobernarlo, y se necesite de una zacatecana para que lo administre. Creo que cualquier partido político o ciudadanos independientes pueden tener un excelente candidato veracruzano para que pueda quedar como nuevo gobernador de Veracruz.

MORENA tiene a Sergio Luna, Eric Cisneros, Manuel Huerta, Zenyanze Escobar Fernando Arteaga y José Luis Lima; el PAN a Paty Lobeira, Miguel y Fernando Yunes, Julen Rementería; el PRI a Héctor y Pepe Yunes, Lorena Piñón, Anilú Ingram y Juan Manuel Diez; el PVEM a Javier Herrera; el PT a Ramón Díaz; MC a Sergio Gil, Dante Delgado y Manuel del Río, y por último el INDEPENDIENTE, Marcos Salas.

Ahí está un abanico de opciones para que los veracruzanos decidan quien puede ser su próximo gobernador en este gran estado.

Así que debemos pensar bien qué queremos para el futuro de nuestros hijos y nietos, tomar una decisión firme, salir el año que viene a votar, hacer el verdadero cambio para todos porque si la zacatecana gobierna el estado va a ser lo mismo que en la refinería de “Dos bocas” puras promesas y todas las obras se las dará a sus allegados y tendrán un costo final de tres o cuatro veces de lo planeado.

Por eso no debemos decidir las cosas por Facebook o en redes sociales, debemos convencer a la familia, amigos, vecinos y conocidos que el voto es el que cuenta y salir el día de la elección a votar a favor de Veracruz.

*Por otro lado el Frente Amplio por México (PAN, PRI y PRD) sigue en la lucha interna y no se pone de acuerdo para sacar un candidato de unidad a la gubernatura.

Ojalá lleguen a un convenio y puedan repartir bien el pastel para sacar el mejor candidato, y así poder dar la pelea en el 2024 tanto en la gubernatura como en las senadurías, diputaciones federales y locales; el pueblo lo pide a gritos después de la decepción que se llevara con el gobierno de la 4T que solo vinieron a engañar a la gente noble. Los que iban a ser diferente del pasado salieron peor.

Hay que ver la inseguridad, salud, educación, empleo, etc. Como estamos cada día vamos para atrás, si la 4T repite en el gobierno federal, ojalá que en Veracruz no suceda lo mismo, aquí hay gente auténtica veracruzana, seria y preparada para poder administrar nuestro estado. Hoy es la gran oportunidad de Frente Amplio por México para sacar adelante a Veracruz.

*Quien viene caminando todo el estado y sumando cada día más agremiados a la Alianza Patriótica Nacional en Veracruz es su presidente Alejandro Devaux el mismo que en la pasada elección interna de Morena sumo bastante gente para Adán Augusto López, pero ahora, que ya terminó esa etapa, está trabajando fuerte para la candidata a la presidencia de la república Claudia Sheinbaum. Hoy se le han sumado muchos grupos que en el pasado simpatizaban con Marcelo Ebrard, y quienes encontraron un espacio en Alianza Patriótica Nacional para poder trabajar juntos para la elección federal del 2024.

Esperemos que Devaux siga trabando muy fuerte en todo Veracruz porque como dijera mi abuelito: trabajo mata grilla,Tiempo al tiempo.

