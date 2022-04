La verdadera historia de Karime

Columna: Deadline

MANHATTAN, Nueva York, abril 7 (XPFM).-En diciembre de 2013 una fuente acudió a mi para darme una hoja de Excel con 28 empresas que estaban recibiendo pagos por parte del Gobierno del Estado de Veracruz de una manera que él consideraba extraña, pues no había contratos que ampararan dichos movimientos y me pidió que investigara al respecto porque podría ser un buen tema.

Ese primer documento que me fue entregado en la Colonia Pumar de Xalapa en Veracruz, fue la base para comenzar con la investigación que me llevó a presentarme en Animal Político un año después y junto con la fuente anónima comenzamos a darle forma a esta historia, que terminó siendo conocida como "Las Empresas Fantasma de Duarte".

Después de nueve años desde que comenzamos con la investigación la Auditoría Superior de la Federación ha identificado cerca de 600 empresas que sólo existieron en el papel y alrededor de 55 mil millones de pesos que fueron desviados del erario público durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, quien fungió como Gobernador de Veracruz entre 2010 y 2016.

El trabajo de investigación que cambió la forma de hacer periodismo en México ha logrado que al menos 155 personas estén, hallan estado en prisión o por lo menos tengan procesos penales abiertos desde que el reportaje fuera publicado en mayo del 2016 y que en diciembre de 2017 fuera coronado con el Premio Nacional de Periodismo.

Ayer el Ministerio del Interior de Inglaterra confirmó lo que un mes antes dijo la Corte de Magistrados de Westminster: que Karime Macías Tubilla o Karime Macías de Duarte, puede ser extraditada a México.

A Karime, la "Señora Abundancia", la buscan en México, concretamente en Veracruz, porque cuando su marido fue nombrado Gobernador, ella estuvo al frente del DIF de Veracruz, donde documentamos que se dieron los primeros desvíos de dinero a empresas fantasma, siendo ella la titular "honorífica", pero donde su muy cercano Tarek Abdalá mandó pagar al menos 112 millones de pesos a empresas que no existían, más que en el papel.

Fue precisamente Tarek Abdalá, quien en su criterio de oportunidad con declaraciones que obran el este proceso penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), estableció que Karime Macías tuvo mucho qué ver en el desvío indiscriminado de recursos.

Pero no es la FGR la que sigue las causas de forma principal. No. Quien buscó en su momento apresar a la ex esposa de Javier Duarte de Ochoa es la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Veracruz, pero debido a un proceso abierto en el periodo del también ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Ni siquiera es la actual Fiscalía de Veracruz a la que le interesa extraditar a la "Señora Abundancia". El proceso lo ha seguido muy de cerca y casi por de fault la FGR y sin mucha prisa que digamos, ya que es un caso heredado por la entonces PGR de la administración de Enrique Peña Nieto.

En el 2016 el periodista Alejandro Cacho me invitó a sus espacios en distintos medios de radio y televisión y ahí por primera vez se estableció que Karime era en realidad el cerebro detrás de Javier Duarte de Ochoa, nadie antes de eso lo estableció de esa forma.

Hoy, a nueve años desde que se inició esa investigación y seis desde su publicación y cinco desde sus distintas premiaciones, las autoridades mexicanas y veracruzanas comienzan a confirmar de manera oficial, lo que el periodismo ya demostró.

Acá lo interesante es saber si en realidad la fiscalía carnala que tiene el Gobernador de Veracruz actual, Cuitláhuac García Jiménez, va a actuar realmente contra la esposa de su principal patrocinador durante años.

Para quienes vivimos en Veracruz y quienes conocemos a fondo la estructura del gobierno de Duarte, sabemos ciencia cierta, que su gobierno fue el principal medio de financiamiento del entonces diputado federal Cuitláhuac García, y que quienes le entregaban el dinero podían ser o la gente de Recursos Materiales de la Secretaría de Gobierno o de la subsecretaría del mismo organismo.

Uno era Manuel de León Maza, a quien siempre le daba la instrucción el entonces secretario de gobierno, Gerardo Buganza Salmerón o bien el subsecretario, Erick Lagos, quien casualmente hoy es un operador político muy cercano a García Jiménez y la 4T Veracruzana.

Todo lo anterior porque en su pánico de que en el 2016 llegara al poder el panista Miguel Ángel Yunes Linares, Duarte de Ochoa pagó cifras multimillonarias para el fortalecimiento de Morena y su candidato al gobierno estatal en esa elección, lo que finalmente no sucedió y derivó en la victoria panista y que tampoco duró mucho, pues dos años después García Jiménez se hizo con el Ejecutivo Estatal de Veracruz.

Queda sólo esperar cómo la defensa de Karime Macías, encabezada por el "Rock Star" de la abogacía mexicana, Marco del Toro, manejará la apelación estas dos semanas que la ley le da en Inglaterra para intentar, como lo ha venido haciendo sin éxito, que no se extradite a México a la "Señora Abundancia".

El autor de la columna es Premio Nacional de Periodismo en el año 2016 por la investigación de Las Empresas Fantasma de Duarte.

Redes Sociales:

twitter@arteaganoticias

Instagram@victorarteaganoticias

Facebook: Víctor Hugo Arteaga