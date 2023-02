La nueva marcha en apoyo al INE

*Muchas felicidades al gran periodista y abogado Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez, por un año más de vida.

*Este próximo domingo 26 de febrero, se llevará a cabo en todo el país la segunda marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que el Gobierno Federal y Morena, insisten en que prospere su plan B donde quiere desmantelar al INE y a los OPLES en los Estados y así ellos poder controlar las elecciones a su modo este 2024, todo lo que ellos criticaban antes ahora lo están realizando, sabe que su continuidad en el Gobierno Federal es solo que ellos controlen las elecciones y así mantener la Presidencia de la República y la mayoría de los Gobernadores, Senadores, Diputados Federales y Locales, por eso no debemos permitir que eso suceda y salir apoyar la marcha, defender con todo la democracia de nuestro país que tanto años ha costado mantenerla, donde todo los partido y la sociedad han salido beneficiados sin violencia alguna.

*El Comité Organizador de la 13va, Cabalgata Estatal de la Unidad, que preside el Biólogo Román Bastida Huesca (Presidente), Mvz. Ricardo Vázquez López (Secretario), C. Héctor Ortiz Mata (Tesorero), C. Manuel Morales Rodríguez (Presidente de Asociación Ganadera de Emilio Carranza), C. Manuel Nieda Utrera (Presidente de la Ganadera de Vega de Alatorre) y la alcaldesa la maestra, Milen Cuevas de Bastida, te invitan este próximo sábado 18 de marzo a que asistas a acompañarlos a la Cabalgata edición "JUAN MORALES", la cual tendrá su punto de salida a las 10:00 am, en el parque de la colonia Independencia del Municipio de Vega de Alatorre y finalizando en la localidad de Emiliano Carranza; esta Cabalgata es importante para esta región ya que se espera asistan alrededor de 3 mil personas de diferentes estados y municipios, y con esa gran asistencia darle una gran reactivación económica a la región, como restauranteros, hoteleros, queseros y demás. Se verán beneficiados ya que las personas que asisten a dicho evento hacen una derrama económica fuerte que ya hace falta en la región, la cual se vio afectada por el COVID mundial, bien por los organizadores y la Presidenta Municipal la maestra Milen por estos atinados eventos.

*Quienes vienen realizando un excelente trabajo en el Estado de Veracruz, son los de la organización "CIUDADANOS INDEPENDIENTES" que encabeza el empresario Ingeniero, Marcos Salas Contreras y Jesús Moreno Frías, quienes en sus actividades están trayendo personajes nacionales a que den algunas ponencias como el ex gobernador de Oaxaca y precandidato independiente a la Presidencia de la República, Ulises Ruiz Ortiz, quien expondrá su punto de vista de cómo se deben de coordinar para que en el 2024 participen muchos ciudadanos como candidatos independientes a elecciones federales y estatales, porque es necesario que la partición de la sociedad exista ya que los partidos tradicionales (Morena, PRI, PAN, PRD, MC, Verde, PT) ya están muy desgatados políticamente, y la ciudadanía no les tiene nada de confianza, por eso ahora existen otras alternativa de participación como independientes, esperemos que estas agrupaciones que promocionan la participación electoral independiente tenga éxito.

*Quienes se vieron muy mal ante el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, son el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y el súper Delegado de Bienestar Federal, Manuel Huerta ladrón de Guevara, ya que el pasado fin de semana, visitó una vez más de entrada por salida Veracruz; el Presidente quien estuvo en un acto de los programas sociales del Bienestar en el WTC de Boca del Río donde Huerta tuvo la oportunidad de demostrar su músculo político ya que todo los asistente a este evento fuero los trabajadores del Estado de los programas sociales (por cierto los tuvieron desde las 8 mañana esperando que llegara el Presidente quien arribo hasta las 2 de la tarde), pero los que organizaron el evento fueron los del Gobierno del Estado y casualmente cuando ya iba iniciar dicho programa, resulta que el súper delegado, no estaba contemplado para estar sentado en el presídium (a lado de Andrés Manuel), por lo cual tuvo que irse a sentar en la parte de abajo mero enfrente, pero ahí no acaba la cosa, como dicen en mi pueblo "no hay indio que no se desquite", Manuel Huerta movió a sus trabajadores para que cuando el maestro de ceremonia presentara a López Obrador, le aplaudieran duro, pero no fue lo mismo cuando nombraron a Cuitláhuac, al que lo empezaron abuchear y silbarle, para finalizar cuando nombraron al súper delegado Huerta, los presentes le gritaron Gobernador, Gobernador, haciendo quedar mal al Gobernador ahí presente, pero todo esto es porque el Presidente, ha estado adelantado el juego de los destapes de las chorcholatas en el país y los estados, esperemos a ver como terminan todo este show.

*El joven empresario piñero y ganadero de la ciudad de Isla, Veracruz, Avelino Barrientos Fernández, viene realizando un excelente trabajo social a favor de las ciudadanía de su natal Isla, donde su papá Avelino Barrientos Castro fue dos veces Presidente Municipal y era muy querido por hacer una gran labor noble a favor de sus paisanos, el Sr. Avelino fue tres veces Presidente de la ganadera local, quien dio grandes resultados a favor de sus agremiados, además en la pasadas elecciones de 2021 fue electo alcalde de Isla, pero ya no pudo tomar protesta al enfermarse de COVID, del cual ya no se pudo recuperar, quedando al frente del Ayuntamiento su suplente, por eso su hijo Avelino Barrientos Fernández, quiere seguir trabajando y terminar algún día lo que su padre dejara pendiente en su querida ciudad natal, pues esperemos que así sea porque su papá se sentirá muy orgulloso, por lo que no hay que perder de vista al joven agricultor Avelino Barrientos.

*Nos leemos la próxima semana.

