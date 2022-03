La lucha por las posiciones en el Senado

Columna: Hora cero

Marzo 24, 2022, 07:43 a.m.

Por: Luis Alberto Romero Fecha: Marzo 24, 2022, 07:43 a.m.

Hasta hace relativamente poco, al interior de Morena se había manejado con insistencia la segura candidatura de la secretaria Energía del gobierno federal, Rocío Nahle García, a la gubernatura de Veracruz.

Incluso entre la oposición se veía como un hecho que la zacatecana, avecindada en Veracruz desde hace más de dos décadas, tenía prácticamente en el morral la candidatura de su partido para suceder a Cuitláhuac García.

Es evidente que la titular de la Sener se encuentra en el primer círculo presidencial e incluso en los afectos de López Obrador.

Posteriormente se fueron encartando otros posibles aspirantes, como el diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva en la Cámara Baja; y Zenyazen Escobar García, secretario de Educación, posición cercana al gobernador del Estado, por mencionar dos ejemplos.

La carrera en Morena por las posiciones clave dentro de Veracruz está en marcha; hay que recordar que en 2024 no sólo se renovará la gubernatura, sino también el senado y las diputaciones.

En ese contexto, dentro del Movimiento comienzan a trascender algunos nombres de quienes podrían aparecer en las boletas de las elecciones estatales; y en los círculos cercanos al poder estatal se mencionan dos escenarios:

Primero, si la cuota de género favorece a Rocío Nahle en la contienda por la gubernatura, muy probablemente irán por el Senado Zenyazen Escobar y Guadalupe Osorno o Dorheny García Cayetano, secretarias de Protección Civil y del Trabajo, respectivamente.

Sin embargo, no serían los únicos veracruzanos en llegar a la Cámara Alta, dado que otros nombres figuran como posibilidad para aparecer en la lista de representación proporcional: Sergio Gutiérrez Luna, el propio gobernador Cuitláhuac García; el delegado de los programas federales para el Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara; la secretaria del Bienestar del gabinete federal, Ariadna Montiel Reyes; y el titular de la Secretaría de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos.

Esa lucha por las posiciones en el Senado podría convertir al morenismo veracruzano en una verdadera cena de negros.

El segundo escenario es menos probable, pero no imposible: si la secretaria de Energía no obtiene la bendición papal y, por tanto, no es postulada como candidata a la gubernatura, entonces esa confrontación interna en Morena llegará a niveles elevados, con dos protagonistas claros: Zenyazen Escobar, como representante del grupo que actualmente tiene el control político estatal, figura incondicional del gobernador del Estado; y Sergio Gutiérrez, quien contaría con el apoyo tanto del actual dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo; como de le secretaria de Educación del Gobierno Federal, Delfina Gómez Álvarez, quien se perfila como carta de la 4T para gobernar el Estado de México.

Sin embargo, cualquiera de los posibles escenarios de Morena pasará primero por la renovación de la dirigencia nacional (el periodo del actual comité terminará en 2023) y, sobre todo, por la decisión que habrá de tomar el presidente López Obrador.