La lucha por la democracia

Columna: Cosmovisión

Febrero 19, 2022, 09:02 a.m.

Por: Raúl López Gómez Fecha: Febrero 19, 2022, 09:02 a.m.

El legislador veracruzano, Sergio Gutiérrez Luna, dice: Somos obradoristas, el INE no nos callará; estamos en la lucha con el Presidente López Obrador.

Sergio Gutiérrez Luna, puntualizó, que los ataques contra AMLO, son porque lucha por la Justicia Social, y contra el sistema de privilegios que se crearon por pasados gobiernos.

Defendió el proyecto de la Cuarta Transformación del presidente AMLO.

En el exterior de la Cámara de Diputados, el legislador federal veracruzano Sergio Gutiérrez Luna, sostuvo que seguirán trabajando al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador y que ni el consejero electoral Lorenzo Córdova ni el INE callarán a los representantes populares obradoristas porque hablan con la verdad buscando Justicia Social.

Como obradorista, Sergio Gutiérrez Luna se subió al templete donde estaban representantes populares de MORENA quienes se incorporaron a la movilización convocada por el Frente Nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica que pugna por la baja de las tarifas de energía.

El diputado federal, originario de Minatitlán, al sur de Veracruz, expresó en la concentración pública que el presidente López Obrador siempre ha puesto por encima de todo y de todos al pueblo "nosotros lo estamos acompañando en esa lucha".

Destacó, que es importante dar a conocer a todas y a todos los mexicanos que "vamos a seguir informando, que nadie nos va a callar, no nos va a callar el INE, no nos va a callar Lorenzo Córdova. No nos van a callar porque tenemos la razón, porque estamos hablando con la verdad, que lo queremos es Justicia Social".

Explicó que millones de mexicanos han sido explotados durante décadas pagando excesivos cobros de luz mientras que otros, como los Oxxos, pagan muy poco por la luz. En este sentido puntualizó que la lucha del mandatario es por la desaparición de ese sistema de privilegios y que se logre uno equitativo, justo y democrático.

El diputado federal veracruzano agregó que los ataques que dirigen al Presidente van enfocados a eso, a seguir conservando los privilegios que tuvieron durante décadas "y que nosotros ya no vamos a permitir porque el pueblo así lo exige, porque el Presidente es un hombre valiente que está enfrentando esas fuerzas que no van a pasar, que no van a continuar saqueando al pueblo".

En la movilización popular Gutiérrez Luna externó que los diputados y senadores de MORENA tienen compromisos con el pueblo y refrendó su apoyo a López Obrador.

"Vamos a seguir legislando en favor del pueblo. Estos diputados y senadores que están aquí, son los diputados y senadores del pueblo. Somos obradoristas, estamos con el presidente y vamos a seguir trabajando con él". Así las cosas.