La eterna tragedia de México

Imaginémonos por un momento que existiese en cualquier ciudad del país un solo médico, un solo abogado, una sola funeraria, un solo constructor o una sola tienda de abarrotes.

Al no existir alternativas los habitantes de esa comunidad tendrían que aceptar los precios y tarifas que les impusieran y a soportar también el mal servicio que les dieran, porque simplemente no tendrían otra opción.

Por eso la propia Ley prohíbe los monopolios, con excepción del uso de la fuerza y de la impartición de justicia. Ambos corresponden exclusivamente al Estado.

Sin embargo, aquí nos han hecho creer que PEMEX y CFE son la Patria y como producto de dicha confusión, los sufridos mexicanos tenemos que pagarles sin chistar tarifas altas y a veces incluso sufrir un servicio bastante deficiente.

Dichas empresas nos cobran caro y aparte tenemos que pagarles con cargo a nuestros impuestos sus cuantiosas pérdidas. Es decir, terminamos cubriéndoles ambas cosas, lo cual hace impagables sus precios reales.

Yo no deseo que quiebren y cierren la CFE ni PEMEX. Pero sí anhelo que a base de competencia se vuelvan empresas eficientes con precios y servicios competitivos.

Las empresas particulares existen porque simplemente ofrecen mejores precios y tratan mejor a su clientela.

En México necesitamos más competencia y además piso parejo para todos. Que solo se permanezcan quienes den mejores precios y tarifas. También mejor calidad.

La ley natural del mercado hace que quienes no funcionen bien y por lo tanto sean ineficaces, mejor cierren y dejen de seguir viviendo artificialmente a costa de empobrecer a los consumidores.

El aparato propagandístico oficial nos dice constantemente que si se hace a un lado a los particulares, la energía eléctrica bajará de precio. Eso es una gran mentira.

¿Cómo van a bajar los precios cuando las empresas paraestatales no son manejadas por técnicos especializados, que sí los tienen y además muy capaces, sino por políticos cuyos intereses y capacidades son muy distintas a las que se requieren y en determinados casos tienen también las uñas bastante largas?

Nos dijo el actual presidente cuando estuvo en campaña que la gasolina bajaría a $10.00 el litro y ya ven a cómo está. No tarda en irse para arriba. No creamos por favor en el canto de las sirenas. Para poder bajar realmente los precios habría que hacer una reingeniería a fondo de CFE y PEMEX, suprimir plazas innecesarias, despedir aviadores, eliminar la corrupción imperante, despedir a quienes no cumplen con el perfil requerido, aumentar la edad de jubilación de los trabajadores, reducir las prestaciones del personal que resultan excesivas por quedar totalmente fuera de la realidad y por si fuera poco mandar a su casa a los políticos que tienen cargos relevante gracias a su ideología y afinidad partidista, no en base a sus capacidades técnicas y administrativas. Eso sería lo ideal. Pero tendría un costo político para el presidente demasiado alto. No creo que él lo haga.

Esa es la eterna tragedia de México. Ya fue el gobierno dueños de ingenios, de la flota pesquera, de los ferrocarriles, de los bancos, de los cines, de tiendas de auto servicio, de TELMEX de las dos aerolíneas más grandes del país entre otras cosas y al final tuvo que vender esas empresas para no seguir perdiendo dinero. Aprendamos de la historia.

Hoy domingo se decidirá el futuro del país en materia de electricidad. Veremos si los legisladores están a favor de México y sus habitantes o de la ideología de moda.

La libre competencia es la mejor vía para salir del subdesarrollo. No hay otro camino. Los monopolios jamás resuelven las cosas, sólo las empeoran. Que no se nos olvide nunca por favor.

¿No les parece a Ustedes?

Muchas gracias y buen inicio de semana.