LA ENVIDIA

Columna: Sin patear el pesebre

Vivimos rodeados de gente, familia, amigos, conocidos, compañeros de trabajo y la vida de cada uno es diferente a la del otro, a unos la vida los trató mejor que a los otros, o unos lucharon más que los otros para que les fuera bien en su vida.

Y ahí es dónde aparece este "demonio llamado envidia" y se esconde tan cerca de ti porque es invisible a tus ojos, pero la puedes percibir, como mala vibra, negatividad, en comentarios "mala leche" y la notarás en burlas, críticas, y juicios contra tí y contra todo lo que digas y hagas, y todo esto vendrá de la gente que te rodea "amigos, familia, conocidos, compañeros de trabajo etc", y ¿sabes por qué lo harán ?

Por una razón muy simple tu haz hecho lo que ellos no pudieron lograr, tú eres lo que ellos soñaron ser y no lo lograron, tú tienes lo que ellos no tienen y puede ser algo como la felicidad, el entusiasmo, el carisma, la paciencia, la disciplina , etc, etc.

Y esperan con ansias infinitas un fracaso tuyo, un tropiezo para celebrarlo y saciar su mente y su corazón enfermo, pero eso a tí no te detendrá porque esa es tú escencia, tu espíritu valiente, y seguirás adelante como si nada hubiera pasado, y entendiendo que esas personas que poseen ese "demonio llamado envidia", son seres infelices, frustados, amargados, sin sueños y un ser sin sueños es un ser muerto en vida.

Recuerda todo lo que hagas en gracia divina y armonía perfecta nada ni nadie lo detendrá.

Y como decia don Quijote "si los perros ladran es señal de que vamos avanzando" así que adelante y nunca olvides que Dios contigo quién contra tí.