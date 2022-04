La Consulta es histórica, inédita y de avance democrático

Abril 10, 2022, 08:12 a.m.

Por: Raúl López Gómez Fecha: Abril 10, 2022, 08:12 a.m.

No hay tiempo que no se cumpla, y este domingo diez de abril, los ciudadanos tienen la oportunidad por primera vez, de participar democráticamente en la Consulta de Revocación del Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde únicamente se tendrá que trazar una cruz, por el que siga en el mandato hasta terminar su sexenio, o por el que no concluya.

Esta acción es de reconocimiento constitucional, y con todas las bases de legalidad en el país, y a cargo del INE en su organización y contabilización de los votos, es sin duda un gran avance sin precedente alguno en la historia moderna de esta nación y nadie la para.

Las resistencias y contradicciones a un modelo avanzado democrático, claro que inquieta a muchos que se sienten ofendidos y lastimados, porque por primera vez en este país se concede esa oportunidad a los ciudadanos de decidir por un no o un sí en torno al desempeño de los funcionarios públicos, en este caso se trata del cargo presidencial que tiene Andrés Manuel López Obrador, y quien impulsó este procedimiento que quedará ya para las futuras generaciones.

En otro asunto, ya con la validación y reconocimiento de constitucional por la Suprema Corte de la Nación, la Reforma Eléctrica de este país, y con esto se romperán todos los esquemas de corrupción y de abuso de autoridad cometidos por pasados gobiernos federales que pretendieron entregar el manejo, operación y explotación de todos los recursos naturales vinculados con la generación de energía a empresas extranjeras que se adueñaron de toda una actividad integral y que ahora se pretende recuperar de forma estratégica para bajar las tarifas de luz a la población en general con costos más accesibles y dar mayores apoyos también a los negocios, empresas y la industria maquiladora en general.

En Acayucan, el veracruzano Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, afirmó, que ya no hay pretextos para que no se apruebe la Reforma Eléctrica,| luego que de que el Grupo Parlamentario de Morena, coincidió en nueve de las doce propuestas planteadas por las fracciones del PRI-PAN-PRD para su voto a favor en lo que es un dictamen valioso y excelente para esta acción de justicia a los mexicanos,

El legislador federal veracruzano, dijo que la Reforma Eléctrica plantea la reducción del costo de las tarifas para ayuntamientos, escuelas, organismos operadores de agua y para las sociedades agrícolas con una tarifa social preferencial.

"Ya no hay ningún pretexto para que no se apruebe la Reforma Eléctrica; al contrario, de la propuesta que hicieron de 12 puntos el PRI-PAN-PRD, nosotros anunciamos que en 9 puntos hay coincidencias y otros tres están bajo análisis, por lo que habría condiciones para la aprobación de esta Reforma", informó Gutiérrez Luna.

El diputado orgullo de Minatitlán, recordó que la Reforma Eléctrica beneficiará a los Ayuntamientos, en 43 millones de hogares de los municipios y a los organismos operadores de agua.

"Estos beneficios se traducen en que los municipios van a tener más dinero para instalar luminarias en las calles o en los parques. Si bajan las tarifas, los municipios van a tener más dinero para poder invertir en áreas que los necesitan", dijo.

Con una tarifa social, municipios y organismos operadores de agua tendrán más recursos disponibles para invertir en infraestructura, drenaje, alcantarillado y tuberías, indicó.

Destacó, que los hospitales y escuelas también contarán con una tarifa social para reducir los costos de luz.

"Sabemos que muchas escuelas tienen el problema de que les cortan la luz, no pueden pagar. Los maestros andan haciendo hasta cooperacha para pagar los recibos. Todos estamos de acuerdo en que se bajen las tarifas", indicó.

También dijo, confiar en que haya sensatez de las y los diputados federales para la próxima aprobación de la Reforma Eléctrica. "Es momento que todos cerremos filas por el bien de nuestro país". Así las cosas.

