La ampliación del puerto hacia al norte, error innecesario

Leyendo el 1° de Junio las 8 columnas de primera plana, del periódico IMAGEN de Veracruz, un artículo de Laura Morales acerca de que la Obra de Ampliación del Puerto de Veracruz hacía del Norte, destruirá 18 arrecifes de la escollera natural arrecifal de Veracruz, que se formó durante miles de años, a pesar de ser innecesario dañar y retar a la naturaleza para hacer esta Obra.

Weetman Pearson al trazar el Recinto Portuario, para construir el Puerto de Veracruz, nunca imaginó que la equivocada cultura del influyentismo cometiera tantos daños al puerto disminuyendo sus dimensiones y operatividad en un 30%, propiciando la equivocada idea de ampliar el puerto, hacia al Norte en lugar de corregir ignorantes errores del pasado.

Desde hace más de 10 años he presentado enérgica inconformidad, por esta equivocada improvisación ante la Administración Portuaria Integral (APIVER), la cual un científico nacional llego a calificarla como "Traición a la Patria".

Me han contestado diferentes instancias administrativas de la empresa, desde la misma Dirección General, algunas de ellas evidenciando su ignorancia en el tema e incluso argumentando 81 estudios científicos realizados, pero sin presentar publicación científica alguna a pesar de haberlo solicitado.

No dan respuesta ni solución al planteamiento de errores del pasado, como la urbanización del Fraccionamiento Faros y la errónea construcción de un Astillero y las Terminales Marítimas de PEMEX y de Mieles dentro del Recinto Portuario, en la de Mieles se corrigió el error y es ahora una moderna terminal de contenedores, lo mismo debe hacerse con las otras dos empresas y removerlas hacia un puerto Auxiliar Industrial en Laguna Camaronera del Municipio de Alvarado, utilizando el principio legal de utilidad pública.

Se demostró la equivocada ubicación del Astillero de Veracruz, que no deja crecer al puerto ni este deja crecer al Astillero, que llego a tener una plantilla de 4,000 obreros y ahora no tiene ni 400 además de los 1600 barcos que visitan Veracruz al año, no se programan a repararse en Veracruz. (?)

Así mismo con el siniestro del Buque Petrolero Burgos, se demostró la equivocada y peligrosa ubicación actual de la Terminal de PEMEX.

En año 2022 que me dirigí planteando esta propuesta a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Marina, esta dependencia me contestó a través de la Coordinadora Nacional de Puertos y Marina Mercante, que me dirigiera a la empresa ahora ASIPONA, a quien cumpliendo instrucciones me comunique el 03 de Enero /2023, por escrito, dándome respuesta la gerencia Jurídica 3 meses más tarde y con sendos errores, que evidenciaban su desconocimiento o desinterés en el tema, insistiendo en sostener el proyecto que están decididos a continuar, sin atender recomendaciones y sin importarles destruir innecesariamente ecosistemas, en cumplimiento de las órdenes recibidas.

Se demuestra así que están decididos aprovechar el poder de su cargo, para obtener permisos que les permita innecesariamente destruir ecosistemas, dañando y retando a la naturaleza, (construyendo la escollera de la primera etapa, un norte de apenas 80 kms/hora destruyó 250 metros de la obra), aunque sea más fácil y de mucho mayor beneficio, ampliar Veracruz corrigiendo errores del pasado, como lo son también el Emisor Submarino de Aguas Negras, el Clinker, que participe personalmente en su clausura, el Coque la Barreras de Casuarinas y otros.

