INE: imparcialidad a prueba

Columna: Raymundo Jiménez

De los cuatro nuevos consejeros del INE seleccionados por tómbola por la Cámara de Diputados el viernes pasado, la más cuestionada ha sido la sonorense Guadalupe TaddeiZavala, quien figuraba en la "quinteta dorada" integrada por cinco candidatas perfiladas para presidir el órgano electoral hasta el año 2032.

Horas después, ante los cuestionamientos, el presidente López Obrador salió en su defensa. Destacó que "es una mujer experimentada, con 28 años de carrera en materia electoral", pues incursionó en el antiguo IFE como directora del Centro Regional de Cómputo de Chihuahua; después, entre 2003 y 2014, fungió como vocal del Registro Federal de Electores en Sonora, y luego, de 2014 hasta el año pasado, fue consejera presidenta del Instituto Electoral de Sonora. Desde 2022 presidía el Instituto Sonorense de la Transparencia.

Pero el mandatario cometió el error de negar que la conocía. "No la conozco, ¿eh? Conozco a su familia, eso sí, y sí son gentes progresistas y demócratas, y gente honesta, nada qué ver con el conservadurismo". Sin embargo, circulan en redes sociales fotografías donde AMLO aparece acompañado de la nueva presidenta del INE y su familia.

Su primo Jorge Luis Taddei Bringas es el superdelegado de Bienestar en Sonora, a cuyo cargo tiene a los Servidores de la Nación, señalados de hacer proselitismo para Morena con los programas sociales del gobierno federal. Es cuñado del actual secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte.

Casualmente, cuando ella presidía el Instituto Electoral de Sonora hace dos años, Taddei Bringas, fue denunciado por el supuesto apoderamiento ilegal de "materiales o documentos públicos electorales y no entregarlo".

La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de Sonora el sábado 5 de junio de 2021, un día antes de la elección de gobernador, 33 diputados locales y 72 presidentes municipales.

El denunciante, Sergio Cuéllar Urrea, representante legal del PRI, expuso a la autoridad de la presunta existencia del material electoral en la residencia del llamado "superdelegado"sonorense.

Desde el viernes por la tarde circuló en redes sociales un video en el que se escuchaba decir al reportante que la vivienda pertenece a Taddei Bringas y acusaba que al interior se observaba a personal del Instituto Nacional Electoral (INE) "acomodando papeles".

En esos comicios fue electa su sobrina Ivana Celeste Taddei como diputada local de Sonora por Morena.

Otros cinco sobrinos están en la nómina del gobierno del estado. El más conocido es Pablo Daniel Taddei Arriola, nombrado por López Obrador director de la empresa LitioMex, a propuesta de su exsecretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, también electo gobernador en 2021.

Cuando este viernes le preguntaron al Ejecutivo federal si no se estaba cayendo en lo mismo, AMLO respondió: "No, no, no, porque tiene profesionalismo, es honesta, incapaz de actuar como el presidente que está saliendo (Lorenzo Córdova), es una mujer íntegra.Pero además fue examinada por una comisión del Congreso, y por si fuese poco, es producto de un sorteo. Es lo más transparente que puede haber".

Habrá que darle el beneficio de la duda.

