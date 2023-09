Septiembre 20, 2023, 07:25 a.m.

Septiembre 20, 2023, 07:25 a.m.

Los que corren son tiempos de definiciones al interior de Morena.

Publicada la convocatoria para los aspirantes a encabezar la 4T en las nueve entidades que renovarán gubernaturas en 2024, en Veracruz se ha confirmado la inclusión de cuatro cartas en el proceso interno: Rocío Nahle, Manuel Huerta, Eric Cisneros y Sergio Gutiérrez.

Entre el 25 y 26 de este mes, los aspirantes se registrarán vía remota; no habrá precampañas, ni anuncios espectaculares; tampoco recorridos ni actos de promoción.

La Comisión Nacional de Elecciones definirá la procedencia de los registros y turnará a los consejos estatales la lista de los aspirantes aprobados. La instancia local definirá entonces las cuatro cartas, dos hombres y dos mujeres, para asegurar la paridad de género.

Tres encuestas definirán el proceso interno.

En cuanto a los requisitos para buscar las candidaturas, prácticamente la convocatoria se ajusta a lo establecido por las leyes.

También se despeja la duda sobre los casos de quienes tienen actualmente cargos públicos: no tendrán forzosamente que separarse de estos, al menos hasta que la ley lo establezca; es decir, tres meses antes de la jornada electoral, de tal manera que los aspirantes podrán mantenerse en sus respectivos espacios durante este año y los primeros dos meses de 2024.

Si en el proceso para definir la candidatura presidencial los aspirantes se vieron obligados a renunciar, en la contienda interna por las gubernaturas ese requisito fue eliminado. Aun así, Rocío Nahle anunció su separación de la Secretaría de Energía en diciembre próximo. Habrá que estar pendientes de la decisión que tomen los otros tres aspirantes a gobernar Veracruz.

Este martes, Yair Ademar Domínguez, uno de los fundadores de Morena en Veracruz, se refirió al proceso; dijo que "en su convocatoria, Morena hace un llamado a la unidad... el partido ha sido enfático en prohibir a los aspirantes y sus simpatizantes cualquier tipo de acusaciones públicas en contra de otros aspirantes y protagonistas, así como el uso de recursos públicos para su promoción.

El enlace de estructura del CEN de Morena en Veracruz fue claro al afirmar que "para garantizar la igualdad de condiciones de los aspirantes, la convocatoria prohíbe la intromisión del ejecutivo estatal y su gabinete, de los presidentes municipales, coordinadores de bancadas legislativas, directivos, secretarios, subsecretarios y por último de la dirigencia estatal de Morena".

Lo que el partido intentará, evidentemente, es asegurar piso parejo para los interesados –algo que se observa muy complicado–, y evitar señalamientos por presuntas irregularidades en el proceso interno, como el protagonizado por Marcelo Ebrard en la contienda por la candidatura presidencial.

Por cierto, los simpatizantes del ex canciller en Veracruz se volvieron ojo de hormiga. Una vez que se definió la inminente postulación de Claudia Sheinbam y la derrota de Ebrard, el diputado Antonio Luna adelantó que el equipo que promovía al ex secretario de Relaciones Exteriores se sumaría a la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Sólo faltó que preguntara ¿quién es Marcelo?

