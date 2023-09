No importaron las presiones externas, ni las reiteradas invitaciones de los dirigentes y actores políticos de la oposición: el dirigente nacional del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, cierra la puerta a cualquier posibilidad de alianza con el Frente Amplio por México.

Mediante una carta abierta fechada este 29 de agosto, el fundador y máximo líder del partido naranja empuña el hacha y califica tanto al PRI como al PAN como corrupción e impunidad, ineficiencia e irresponsabilidad.

"México luchó durante décadas para sacar al PRIAN, nosotros no les ayudaremos a regresar", señala Dante Delgado en un contundente documento que circuló desde el martes muy temprano.

Dijo el ex gobernador veracruzano que "la alianza de la vieja política –refiriéndose por supuesto a PAN y PRI– está condenada al fracaso" y que MC no volverá "a cometer el error de ir en alianza con los partidos del pasado".

En una larga carta, Delgado Rannauro dedica 4 de los 10 puntos medulares a plantear a su partido como la opción que podría competir con Morena en las elecciones de 2024, 2027 y 2030.

Concluye Dante: "Apostar por el futuro nos ha expuesto a presiones externas, sé que habrá costos que tendremos que pagar; no me asusta. He pagado hasta con mi libertad la decisión de enfrentar al régimen. Estoy convencido de que es momento de dar una alternativa a millones de mexicanos que hoy se sienten olvidados y traicionados por la vieja política, construir un proyecto de futuro en lugar de tomar el camino fácil y de la complacencia... el 2024 nos va a poner a prueba a todos. U en este Movimiento estamos decididos a cambiar la historia, no a repetirla".

Varios puntos en ese texto llaman la atención: primero, la virulencia con que el dirigente de MC se lanza contra PAN y PRI; segundo, el hecho de que no toca a Morena ni con el pétalo de una letra.

Otro punto a considerar es que al plantearse como la opción frente a Morena, el líder del Movimiento Ciudadano asegura que "las encuestas confirman que una gran mayoría de mexicanos están en contra de que nos unamos a las alianzas de la vieja política. Además, 6 de cada 10 personas nos consideran la única opción política distinta a los partidos del pasado..."

Sin embargo, habría que destacar que MC los resultados electorales recientes no sustentan las afirmaciones de Dante Delgado: en el proceso de 2021, por ejemplo, este partido sólo ganó 7 distritos por mayoría relativa; y su votación apenas llegó al 7.27 por ciento; y eso fue gracias al aporte del factor Jalisco, que en 2024 ya no estará con el llamado "partido naranja".

Sin los votos que representan Jalisco y su gobernador Enrique Alfaro, el porcentaje de MC podría disminuir aún más, incluso si postula como candidato a cartas tan importantes como Luis Donaldo Colosio o Samuel García.

En 2021, MC tuvo menos diputados federales que en 2018, cuando fue en alianza con PAN y PRD.

En las elecciones de 2021, en Veracruz este partido, que dice representar una opción frente a Morena, se ubicó ligeramente arriba del 8 por ciento. En Puebla apenas superó los 5 puntos; y en la Ciudad de México se quedó en el 3.24. Nada que haga pensar en una alternativa política real.

Por cierto, el récord de MC en las elecciones presidenciales de México incluye 4 participaciones; en todas ha establecido alianza con otros partidos y nunca ha sido parte de una coalición ganadora.

@luisromero85

