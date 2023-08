Agosto 08, 2023, 07:20 a.m.

Por: Luis Alberto Romero Fecha: Agosto 08, 2023, 07:20 a.m.

José Manuel del Río Virgen, ex diputado federal, ex alcalde de Tecolutla, aspirante del Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Veracruz, realiza recorridos por la entidad en el contexto de la sucesión; y dedica parte de su tiempo a la defensa de las personas recluidas en las cárceles veracruzanas.

Acompañado por el abogado Tomás Mundo, Del Río impulsa en Veracruz el denominado "Proyecto inocencia", que busca sacar de la cárcel a cientos de veracruzanos que se encuentran privados de su libertad; señalados –dice– por delitos que no cometieron.

Dice que hay en los centros de reclusión de la entidad unas 600 personas detenidas, que originalmente fueron acusadas por el delito de ultrajes a la autoridad.

La Corte, apunta, determinó que el delito de ultrajes es inconstitucional; sin embargo, a las personas que fueron imputadas por con esas acusaciones se les agregaron más carpetas de investigación, para mantenerles en reclusión.

Hay muchos veracruzanos presos de forma injusta; en espera de juicio. Tomás Mundo expone que al menos 3 mil 500 reos podrían seguir su proceso en libertad.

Del Río Virgen estuvo seis meses recluido en el penal de Pacho Viejo; con esa experiencia, señala que en esa cárcel hay al menos 600 personas inocentes privadas de su libertad.

En Veracruz, agrega, las cárceles están igual: personas detenidas sin haber cometido delito alguno; "por eso decidimos impulsar el Proyecto Inocencia, que no busca sacar de prisión a delincuentes, sino hacer justicia y liberar a personas que no cometieron delitos".

Con este esfuerzo, dice el probable representante del MC en las elecciones de 2024 en Veracruz, se ha liberado a 83 reos de las prisiones de la entidad.

El problema, advierte, es que la autonomía de la fiscalía estatal y del Poder Judicial es una simulación... "hay jueces que actúan bajo consigna".

Tomás Mundo, un prestigioso abogado veracruzano, expuso además cifras que llaman la atención; por ejemplo, que en la entidad hay 50 mujeres detenidas por haber asesinado a sus parejas, que las hacían víctimas de violencia; son expedientes, afirma, que se deben revisar.

Lo peor, agrega, es que en muchos casos, son personas que no son culpables, sino que carecieron de una defensa eficiente.

De acuerdo con el área de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Gobierno Federal) al mes de febrero del presente año había en Veracruz 7 mil 374 personas en los centros penitenciarios de la entidad; más de 4 mil 400 estaban procesadas; y 3 mil 717 ya contaban con sentencia.

Ahí se encuentran casi 450 mujeres privadas de su libertad, de las cuales 320 estaban en espera de sentencia.

Esas acciones de defensa de las personas inocentes que se encuentran recluidas en Veracruz absorben parte de la agenda del aspirante del MC, quien afirma que no habrá un real estado de derecho en la entidad, en tanto el poder use a las instituciones de procuración e impartición de justicia para perseguir adversarios políticos; y citó los casos de Tito Delfín y Viridiana Bretón, ex alcaldes de Tierra Blanca e Ixhuatlán del Café, respectivamente. Veremos cómo le va, aunque su camino luce cuesta arriba. @luisromero85

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas